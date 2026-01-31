Con un video sui social, con tanto di cravatta e doppiopetto, Jovanotti condivide con il suo pubblico il riconoscimento ottenuto. "Sono Commendatore ed è un grande onore, che voglio condividere con voi, perché è un onore legato al lavoro, al mio lavoro di artista"
"Ho ricevuto dal Quirinale, dal presidente Mattarella, un'onorificenza: da oggi sono Commendatore della Repubblica. Ho anche la spilla". Con un video sui social, con tanto di cravatta e doppiopetto, Jovanotti condivide con il suo pubblico il riconoscimento ottenuto.
Nel video in testa: "JOVAYORK, la musica dell'anima: lo speciale su Sky" disponibile su Sky on demand
"Sono Commendatore ed è un grande onore, che voglio condividere con voi, perché è un onore legato al lavoro, al mio lavoro di artista - racconta felice il cantante -. E mi fa piacere che ci sia scritto Lorenzo Cherubini, in arte Jovanotti. Quindi vi riguarda: io sono 'in arte Jovanotti' grazie a chi rende possibile questa arte". Un pensiero va ovviamente alla sua famiglia: "Mi viene da pensare ai miei genitori: sarebbero molto orgogliosi di questo ragazzino che scappava per fare il dj". Jova rimane comunque con i piedi per terra: "State pensando: Ue' cummenda, ma tranquilli, io sono sempre quello lì". Di rito ringraziamenti e dediche: "Grazie al presidente Mattarella, perché è un grande presidente, non perché ha fatto me commendatore, anzi, questo potrebbe essere un passo falso, ma perché è un grande presidente a prescindere. E dedico questa onorificenza a voi e alle mie ragazze che sono al settimo cielo, molto orgogliose del loro babbo e marito".