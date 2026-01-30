Da The Beauty, serie sci-fi body horror ideata da Ryan Murphy , alla nuova fiction Mediaset Colpa dei Sensi. Tommaso Basili racconta due modelli opposti di serialità, il lavoro sul carisma e sui personaggi di potere, il passaggio tra produzioni internazionali e televisione italiana. Un dialogo sul mestiere dell’attore, tra controllo, tempo e spazio, e su una recitazione intesa come costruzione consapevole, insieme a una dichiarata passione per il cinema di Ettore Scola .

Due serie, due mondi, due idee opposte di racconto.

In queste settimane Tommaso Basili attraversa territori molto diversi della serialità contemporanea: da The Beauty, ambiziosa e disturbante serie sci-fi body horror ideata da Ryan Murphy, a Colpa dei Sensi, nuova fiction Mediaset diretta da Simona e Ricky Tognazzi.

The Beauty – 11 episodi – punta tutto su atmosfera, suggestioni visive e un’idea ad alto concetto destinata a far discutere. La serie, prodotta da FX, è arirvata su Disney+ Italy dal 22 gennaio e si inserisce nel solco di un immaginario elegante e perturbante che Murphy ha costruito nel tempo con titoli come Nip/Tuck, Glee e soprattutto American Horror Story.

Dal 30 gennaio 2026, invece, su Canale 5 debutta Colpa dei Sensi, coproduzione RTI – Compagnia Leone Cinematografica, scritta da Simona Izzo, Ricky Tognazzi, Graziano Diana e Matteo Bondioli. Al centro del racconto, la vita apparentemente stabile dei coniugi Laura (Anna Safroncik) ed Enrico (Tommaso Basili), sconvolta dal ritorno ad Ancona di Davide (Gabriel Garko), ex fidanzato di Laura e miglior amico di Enrico. Un passato irrisolto, segnato da un delitto familiare mai del tutto chiarito, riemerge e mette in crisi equilibri personali e morali.

Basili interpreta Enrico Tebaldi, primogenito di tre fratelli e punto di riferimento degli affari di famiglia: un uomo ambizioso, profondamente legato al territorio, che vive il lavoro come una missione personale e come eredità morale del padre scomparso.

Nel corso dell’intervista, l’attore ripercorre anche le tappe centrali del suo percorso: dagli esordi in 1993 e Diavoli, al cinema internazionale con Ferrari di Michael Mann, dove ha interpretato Gianni Agnelli, fino ai ruoli storici di grande carisma come Diocleziano in Martin Scorsese’s Presents: The Saints e Costantino XI in L’Impero Ottomano (Rise of Empires: Ottoman).

Un dialogo che attraversa generi, linguaggi e sistemi produttivi diversi, e che restituisce il ritratto di un attore per cui ogni personaggio è una nuova ricostruzione, sempre in bilico tra controllo, ambizione e fragilità.