Oggi Clizia Incorvaia è felicemente sposata con Paolo Ciavarro. Il suo passato sentimentale non è sempre stato facile, però. E, lei, ha scelto di raccontarlo a Verissimo.

Un amore tossico

A lungo, Clizia Incorvaia è stata legata a Francesco Sarcina, leader de Le Vibrazioni e padre di sua figlia Nina. Un rapporto non facile, ieri come oggi.

"È stato un amore tossico, pensavo di dovermi accontentare ma poi ho capito che non era giusto e ho preso le distanze", ha raccontato. "Ci sono stati eventi molto pesanti: mi ha bruciato 60 paia di scarpe perché avevamo litigato, arrivarono i vigili del fuoco".

Quando Silvia Toffanin le ha chiesto se ci siano state anche violenze fisiche, Clizia ha glissato: "Preferisco rimanere qui con quello che ci siamo detti. Voglio preservare Nina".

In merito alle voci secondo cui avrebbe più volte tradito Francesco, Clizia ha risposto: "Ho una visione troppo bella dell'amore per prendere delle vie sotterranee". Nel periodo in cui ha frequentato Riccardo Scamarcio, infatti, era già separata.