Clizia Incorvaia racconta a Verissimo l'aborto subito e le liti con Francesco Sarcina
Ospite di Verissimo, Clizia Incorvaia ripercorre uno dei periodi più complessi della sua vita: il rapporto tormentato con Francesco Sarcina, episodi di conflitto diventati simbolici, e il dolore profondo di un aborto spontaneo vissuto lontano da casa, mentre accompagnava la figlia dal padre.
Oggi Clizia Incorvaia è felicemente sposata con Paolo Ciavarro. Il suo passato sentimentale non è sempre stato facile, però. E, lei, ha scelto di raccontarlo a Verissimo.
Un amore tossico
A lungo, Clizia Incorvaia è stata legata a Francesco Sarcina, leader de Le Vibrazioni e padre di sua figlia Nina. Un rapporto non facile, ieri come oggi.
"È stato un amore tossico, pensavo di dovermi accontentare ma poi ho capito che non era giusto e ho preso le distanze", ha raccontato. "Ci sono stati eventi molto pesanti: mi ha bruciato 60 paia di scarpe perché avevamo litigato, arrivarono i vigili del fuoco".
Quando Silvia Toffanin le ha chiesto se ci siano state anche violenze fisiche, Clizia ha glissato: "Preferisco rimanere qui con quello che ci siamo detti. Voglio preservare Nina".
In merito alle voci secondo cui avrebbe più volte tradito Francesco, Clizia ha risposto: "Ho una visione troppo bella dell'amore per prendere delle vie sotterranee". Nel periodo in cui ha frequentato Riccardo Scamarcio, infatti, era già separata.
Clizia Incorvaia e Francesco Sarcina oggi
Oggi, i rapporti tra Clizia e Francesco sono freddi e distaccati. Anche in ragione della causa da poco conclusa: nei giorni scorsi, la fashion blogger e influencer è stata prosciolta dall'accusa avanzata dall'ex di aver postato sui social foto della figlia per finalità economiche. "Non credo di essere un genitore perfetto, ma ho sempre tutelato Nina", ha spiegato Incorvaia. Dicendo che, le foto di Nina, lei le ha sempre pubblicate. Quando ancora erano insieme, a fotografarle era proprio Francesco. Poi, dopo la separazione, si erano accordati verbalmente per farla vedere solo di spalle. Peraltro, a marzo, i due torneranno in tribunale per ridiscutere della gestione della figlia. "Oggi provvedo io alla sua scuola privata e anche ai weekend che passa con il papà. Il giudice aveva stabilito che Nina passasse due weekend con il padre su Milano a carico mio e un weekend su Roma a carico del padre perché lui dovrebbe prendere una stanza in hotel per stare con la figlia. Di weekend su Roma ne ha fatto uno in cinque anni. Mi trovo sempre io a portare Nina da lui a Milano". Una situazione talmente stressante che tre anni fa, mentre portava la figlia a Milano, Clizia ha subito un aborto spontaneo.
Chi è Clizia Incorvaia, nuora di Eleonora Giorgi
L'influencer e modella, ex moglie di Francesco Sarcina de Le Vibrazioni, ha conosciuto Paolo Ciavarro nella casa del Grande Fratello Vip. I due, genitori del piccolo Gabriele, si sono sposati lo scorso luglio. Presente alla cerimonia anche Eleonora Giorgi, scomparsa il 3 marzo per un tumore al pancreas. 'La morte non è niente', ha scritto sui social Incorvaia, che ha omaggiato così la suocera