I Simpson, Lindsay Lohan doppierà Maggie

Maggie Simpson ha cominciato a parlare. Nell'episodio in onda domenica 14 dicembre, la piccola di casa Simpson ha pronunciato per la prima volta frasi complete. La sua voce? Quella di Lindsay Lohan.
Un episodio "paranormale"
Lindsay Lohan - nei giorni scorsi - ha condiviso su Instagram un'anteprima del nuovo episodio, che include un flashforward in cui i Simpson figli sono cresciuti. Nella clip, Maggie si preoccupa quando suo fratello Bart le dice che andrà a scuola in macchina. Mentre Marge inizialmente cerca di impedire a Maggie di parlare perché "sta ancora superando la laringite", lei parla comunque. "Per favore, non lasciate guidare Bart", dice. "Fa troppa paura. Guida così male, e tutti ci suonano il clacson, ci urlano parolacce e ci mostrano il dito medio". L'episodio, intitolato Parahormonal Activity, è ambientato "in un futuro prossimo". Questa la sinossi: "Marge sta affrontando la tempesta ormonale che colpisce i suoi figli ormai adolescenti quando improvvisamente si ritrova a dover affrontare un grande cambiamento nella sua vita, lasciando Homer come l'ultima persona sana di mente in casa... o forse no?"
La voce di Maggie nel tempo
Come i fan ben sanno, Maggie Simpson è troppo piccola per parlare ne I Simpson, sebbene abbia parlato sporadicamente in vari episodi, dalle sequenze oniriche agli speciali di Halloween. Il momento più memorabile è stato l'episodio della quarta stagione La prima parola di Lisa, in cui Maggie diceva "papà" quando non aveva nessuno intorno a sentirla, subito dopo che Homer le aveva detto: "Spero che tu non dica mai una parola". Era il 1992, e la voce era quella di Elizabeth Taylor. Un altro episodio in cui Maggie parla è stato "I Simpson - Il film" del 2007, che si conclude con la bambina che dice: "Sequel?". Nel corso degli anni, numerose guest star hanno prestato la loro voce a Maggie, tra cui Carol Kane, Jodie Foster e persino James Earl Jones. L'ultima in ordine di tempo è stata Viola Davis, scelta per lo speciale di Halloween di quest'anno. Lindsay Lohan, che è da poco tornata al cinema col sequel di Quel pazzo venerdì, ha dichiarato: "Far parte di questa famiglia iconica è stato l'avversarsi di un sogno".