I Simpson, Lindsay Lohan doppierà Maggie

Lindsay Lohan - nei giorni scorsi - ha condiviso su Instagram un'anteprima del nuovo episodio, che include un flashforward in cui i Simpson figli sono cresciuti. Nella clip, Maggie si preoccupa quando suo fratello Bart le dice che andrà a scuola in macchina. Mentre Marge inizialmente cerca di impedire a Maggie di parlare perché " sta ancora superando la laringite ", lei parla comunque. "Per favore, non lasciate guidare Bart", dice. "Fa troppa paura. Guida così male, e tutti ci suonano il clacson, ci urlano parolacce e ci mostrano il dito medio". L'episodio, intitolato Parahormonal Activity, è ambientato "in un futuro prossimo". Questa la sinossi: "Marge sta affrontando la tempesta ormonale che colpisce i suoi figli ormai adolescenti quando improvvisamente si ritrova a dover affrontare un grande cambiamento nella sua vita, lasciando Homer come l'ultima persona sana di mente in casa... o forse no?"

La voce di Maggie nel tempo

Come i fan ben sanno, Maggie Simpson è troppo piccola per parlare ne I Simpson, sebbene abbia parlato sporadicamente in vari episodi, dalle sequenze oniriche agli speciali di Halloween. Il momento più memorabile è stato l'episodio della quarta stagione La prima parola di Lisa, in cui Maggie diceva "papà" quando non aveva nessuno intorno a sentirla, subito dopo che Homer le aveva detto: "Spero che tu non dica mai una parola". Era il 1992, e la voce era quella di Elizabeth Taylor. Un altro episodio in cui Maggie parla è stato "I Simpson - Il film" del 2007, che si conclude con la bambina che dice: "Sequel?". Nel corso degli anni, numerose guest star hanno prestato la loro voce a Maggie, tra cui Carol Kane, Jodie Foster e persino James Earl Jones. L'ultima in ordine di tempo è stata Viola Davis, scelta per lo speciale di Halloween di quest'anno. Lindsay Lohan, che è da poco tornata al cinema col sequel di Quel pazzo venerdì, ha dichiarato: "Far parte di questa famiglia iconica è stato l'avversarsi di un sogno".