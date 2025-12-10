Le gemelle Kessler sono state sepolte insieme in segreto

Sepolte in segreto accanto alla madre

A meno di un mese dalla diffusione della notizia della loro morte, le gemelle Kessler sono state sepolte in Germania, in silenzio, una decisione presa dalle due artiste quando erano ancora in vita, assolutamente in linea con la riservatezza con cui hanno speso i loro ultimi anni.

Alice ed Ellen Kessler sono state seppellite in Germania e i loro resti si trovano nello stesso posto dove riposa la loro madre, Elsa, a cui erano legatissime.

Elsa Müller era stata una figura fondamentale nella vita delle gemelle, una donna forte e un esempio di autonomia e indipendenza negli anni complicati della loro infanzia mentre in Germania infuriava la guerra.

Le due sorelle hanno scritto, tra le loro ultime volontà, di voler essere riunite con la loro "amata mamma" e così è stato, al termine di settimane in cui le cronache dei giornali di tutta Europa hanno riportato i dettagli legati alla scelta di morire insieme e quelli del contenuto del testamento nel quale sono stati indicati i destinatari dei loro beni e del loro patrimonio.

Bild ha riferito che le urne delle due artiste sono state depositate in silenzio e che nessun invitato era previsto alla sepoltura, voluta in forma privata e segreta.

Molti dettagli, a partire dal desiderio di essere unite nel momento della loro fine, erano stati anticipati sempre a Bild da Ellen in un'intervista della primavera del 2024.