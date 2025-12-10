Le gemelle Kessler sono state sepolte insieme in segreto

Le due artiste riposano accanto alla madre Elsa nel cimitero di Grünwald, alla quale erano state molto legate. La cerimonia di sepoltura si è svolta in forma privata
Alice ed Ellen Kessler sono state sepolte in Germania, al cimitero di Grünwald, comune non molto distante da Monaco di Baviera, accanto alla madre Elsa.
La notizia della sepoltura della coppia di artiste morte lo scorso 17 novembre mediante suicidio assistito è stata confermata dal quotidiano tedesco Bild.
La cerimonia è avvenuta in forma privata, senza clamore, secondo le precise volontà delle due sorelle indicate nella loro scrittura testamentaria.
Sepolte in segreto accanto alla madre
A meno di un mese dalla diffusione della notizia della loro morte, le gemelle Kessler sono state sepolte in Germania, in silenzio, una decisione presa dalle due artiste quando erano ancora in vita, assolutamente in linea con la riservatezza con cui hanno speso i loro ultimi anni.
Alice ed Ellen Kessler sono state seppellite in Germania e i loro resti si trovano nello stesso posto dove riposa la loro madre, Elsa, a cui erano legatissime.
Elsa Müller era stata una figura fondamentale nella vita delle gemelle, una donna forte e un esempio di autonomia e indipendenza negli anni complicati della loro infanzia mentre in Germania infuriava la guerra.
Le due sorelle hanno scritto, tra le loro ultime volontà, di voler essere riunite con la loro "amata mamma" e così è stato, al termine di settimane in cui le cronache dei giornali di tutta Europa hanno riportato i dettagli legati alla scelta di morire insieme e quelli del contenuto del testamento nel quale sono stati indicati i destinatari dei loro beni e del loro patrimonio.
Bild ha riferito che le urne delle due artiste sono state depositate in silenzio e che nessun invitato era previsto alla sepoltura, voluta in forma privata e segreta.
Molti dettagli, a partire dal desiderio di essere unite nel momento della loro fine, erano stati anticipati sempre a Bild da Ellen in un'intervista della primavera del 2024.
Il cimitero non lontano dalla villetta in Baviera
Alice ed Ellen Kessler riposano al cimitero di Grünwald, che si trova non molto lontano dalla casa dove hanno abitato per lungo tempo.
La cerimonia silenziosa e il desiderio di volersi ricongiungere con la madre dopo la fine dei loro giorni fanno parte di un piano definito con lucidità e chiarezza anni fa, ultimo segno dei legami affettivi che avevano riempito le vite delle due artiste, icone del palcoscenico e dello spettacolo, non solo in Italia.
Le due artiste desideravano che le loro ceneri fossero raccolte in una sola urna, una possibilità non contemplata dalla legge bavarese. Le due sorelle avevano anche manifestato la volontà di riunirsi con l'amato cane Yello, un barboncino che avevano ereditato dalla loro madre, morto diversi anni fa.
