Il lascito delle gemelle Kessler destinato a enti di beneficenza

Dopo la morte di Alice ed Ellen Kessler, la stampa tedesca ha ricostruito le loro disposizioni testamentarie: senza figli né eredi diretti, le due artiste avevano deciso di destinare il proprio patrimonio a più organizzazioni benefiche. Tra i beneficiari indicati figurano Medici Senza Frontiere, la Christian Blind Mission, Unicef, il Paul Klinger Künstlersozialwerk e la Deutsche Stiftung Patientenschutz.
Gemelle Kessler: il loro patrimonio sarà destinato a diversi enti di beneficenza
Alice ed Ellen Kessler, storiche protagoniste dello spettacolo europeo e molto amate anche in Italia, non avevano figli né eredi diretti. Dopo la loro morte, avvenuta a 89 anni nella residenza di Grünwald, la stampa tedesca ha riportato i dettagli del testamento aggiornato nel 2024.
Il testamento aggiornato nel 2024
Secondo quanto pubblicato da Bild e ripreso da altri media tedeschi, le due sorelle avevano inizialmente indicato Medici Senza Frontiere come unico beneficiario. Negli anni successivi decisero però di ampliare la lista, distribuendo il patrimonio tra più realtà impegnate nel sociale.
Le organizzazioni beneficiarie
Tra gli enti citati figurano la Christian Blind Mission (CBM), attiva nel sostegno alle persone con disabilità visive e motorie, Unicef, il Paul Klinger Künstlersozialwerk, che supporta artisti in difficoltà, e la Deutsche Stiftung Patientenschutz, fondazione tedesca dedicata alla tutela dei pazienti. Medici Senza Frontiere resta comunque uno dei principali destinatari.
Patrimonio e beni coinvolti
Le fonti non indicano la ripartizione delle quote né gli importi previsti per ciascuna organizzazione. È però confermato che il patrimonio comprende anche la storica abitazione di Grünwald, residenza delle gemelle dagli anni Sessanta.