Il lascito delle gemelle Kessler destinato a enti di beneficenza

Dopo la morte di Alice ed Ellen Kessler, la stampa tedesca ha ricostruito le loro disposizioni testamentarie: senza figli né eredi diretti, le due artiste avevano deciso di destinare il proprio patrimonio a più organizzazioni benefiche. Tra i beneficiari indicati figurano Medici Senza Frontiere, la Christian Blind Mission, Unicef, il Paul Klinger Künstlersozialwerk e la Deutsche Stiftung Patientenschutz.