Nel giorno della loro scomparsa, un viaggio nei due cameo che le gemelle Kessler hanno lasciato nel cinema italiano: il numero musicale accanto a Walter Chiari in Il giovedì di Dino Risi e la sequenza irresistibile con Alberto Sordi in Guglielmo il dentone, episodio di I complessi. Momenti brevi ma iconici, capaci di restituire lo spirito di un’epoca e il fascino senza tempo di Alice ed Ellen