Childish Gambino: "Ho avuto un ictus"

Lo scorso anno Donald Glover, 42 anni, era stato costretto ad annullare le date del tour mondiale. Dopo un “malessere”, i medici avevano trovato un buco nel suo cuore, che aveva reso necessari due interventi chirurgici
Donald Glover, noto come Childish Gambino, ha rivelato di aver avuto un ictus l’anno scorso, dopo il quale è stato costretto ad annullare le date del tour mondiale. All’epoca, l’attore e cantante, 42 anni, aveva dichiarato di aver avuto un “malessere” dopo una performance a New Orleans e di aver raggiunto un ospedale di Houston, dove aveva scoperto di aver bisogno di un intervento chirurgico. In seguito, aveva prima rinviato, e poi annullato, sia il resto del tour negli Stati Uniti, sia le altre date nel Regno Unito, in Europa e in Australia. “Purtroppo, il mio percorso di guarigione sta richiedendo più tempo del previsto”, aveva scritto. Sabato 22 novembre, durante l’esibizione al festival Camp Flog Gnaw di Tyler, The Creator a Los Angeles, Glover ha raccontato nel dettaglio la vicenda. “Stavo facendo questo tour mondiale”, ha detto. “Mi stavo divertendo un sacco, mi è piaciuto molto vedervi là fuori”. “Avevo un fortissimo mal di testa in Lousiana e ho fatto lo spettacolo comunque. Non riuscivo a vedere bene, quindi quando siamo andati a Houston, sono andato in ospedale e il medico mi ha detto: “Hai avuto un ictus”. Ha proseguito: “E la prima cosa che ho pensato è stata: “Oh, eccomi qui a copiare ancora Jamie Foxx”, l’attore che aveva avuto un ictus nel 2023. “Questa è in realtà la seconda cosa. La prima cosa è stata: “Sto deludendo tutti”. So che non è vero”. L’artista ha aggiunto di essersi anche rotto un piede. In ogni caso, i medici avevano trovato un buco nel suo cuore, che aveva reso necessari due interventi chirurgici. “Dicono che tutti hanno due vite e che la seconda inizia quando ti rendi conto di averne una”, ha detto. “Avete una vita, ragazzi, e devo essere onesto, la vita che ho vissuto con voi è stata una vera benedizione”.
UN ARTISTA POLIEDRICO
Nato nel 1983 in California, Donald McKinley Glover Jr., noto come Childish Gambino, è un artista poliedrico. Ingaggiato da giovanissimo come sceneggiatore per la serie tv 30 Rock, ha parallelamente esordito nel panorama musicale, cinematografico e televisivo. In particolare, ha ottenuto grande successo grazie alla serie tv a sfondo musicale Atlanta, per la quale è stato sceneggiatore, produttore e attore e che gli è valsa diversi prestigiosi premi, compresi due Golden Globes e due Emmy Awards. Sotto la bandiera dell’alter ego Childish Gambino, inoltre, ha pubblicato il primo album Camp (2011), seguito dal secondo album Because the Internet (2013) e dal terzo album Awaken, My Love! (2016), trainato dal singolo Redbone vincitore del Grammy Award per la Best Traditional R&B Performance. Nel 2018 ha pubblicato il singolo This Is America, che ha esordito al primo posto nella Billboard Hot 100. Il relativo videoclip ha fatto scalpore e, allo stesso tempo, nel 2019 ha conquistato quattro Grammy Awards, compresi i premi per il Miglior videoclip e per la Canzone dell’anno, diventando peraltro così il primo artista rap a trionfare in questa categoria. Ha proseguito la sperimentazione con i progetti 3.15.20 (2020) e Atavista (2024) e con il disco finale Bando Stone & The New World (2024), anche colonna sonora dell’omonimo film. Dopo tale opera, ha deciso di ritirare il nome d’arte Childish Gambino.