Childish Gambino: "Ho avuto un ictus"

Donald Glover, noto come Childish Gambino, ha rivelato di aver avuto un ictus l’anno scorso, dopo il quale è stato costretto ad annullare le date del tour mondiale. All’epoca, l’attore e cantante, 42 anni, aveva dichiarato di aver avuto un “malessere” dopo una performance a New Orleans e di aver raggiunto un ospedale di Houston, dove aveva scoperto di aver bisogno di un intervento chirurgico. In seguito, aveva prima rinviato, e poi annullato, sia il resto del tour negli Stati Uniti, sia le altre date nel Regno Unito, in Europa e in Australia. “Purtroppo, il mio percorso di guarigione sta richiedendo più tempo del previsto”, aveva scritto. Sabato 22 novembre, durante l’esibizione al festival Camp Flog Gnaw di Tyler, The Creator a Los Angeles, Glover ha raccontato nel dettaglio la vicenda. “Stavo facendo questo tour mondiale”, ha detto. “Mi stavo divertendo un sacco, mi è piaciuto molto vedervi là fuori”. “Avevo un fortissimo mal di testa in Lousiana e ho fatto lo spettacolo comunque. Non riuscivo a vedere bene, quindi quando siamo andati a Houston, sono andato in ospedale e il medico mi ha detto: “Hai avuto un ictus”. Ha proseguito: “E la prima cosa che ho pensato è stata: “Oh, eccomi qui a copiare ancora Jamie Foxx”, l’attore che aveva avuto un ictus nel 2023. “Questa è in realtà la seconda cosa. La prima cosa è stata: “Sto deludendo tutti”. So che non è vero”. L’artista ha aggiunto di essersi anche rotto un piede. In ogni caso, i medici avevano trovato un buco nel suo cuore, che aveva reso necessari due interventi chirurgici. “Dicono che tutti hanno due vite e che la seconda inizia quando ti rendi conto di averne una”, ha detto. “Avete una vita, ragazzi, e devo essere onesto, la vita che ho vissuto con voi è stata una vera benedizione”.