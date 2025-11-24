Zecchino d’Oro 2025, tutto sulla nuova edizione al via dal 28 novembre

Con l’arrivo del periodo festivo, torna l’appuntamento che da decenni illumina le giornate dei bambini e delle loro famiglie. La 68ª edizione del celebre concorso canoro si svolgerà dal 28 al 30 novembre 2025, direttamente dal palco dell’Antoniano di Bologna, trasformando la città in un vero e proprio centro della musica infantile



Sta per arrivare lo Zecchino d’Oro 2025, una tre giorni di musica e magia per i più piccoli e, anche, per tutti quei grandi che adorano sentirne le ugole dorate.

Con l’arrivo del periodo festivo, torna l’appuntamento che da decenni illumina le giornate dei bambini e delle loro famiglie. La 68ª edizione del celebre concorso canoro si svolgerà dal 28 al 30 novembre 2025, direttamente dal palco dell’Antoniano di Bologna, trasformando la città in un vero e proprio centro della musica infantile. Ancora una volta, l’evento propone uno spettacolo all’insegna della leggerezza, della spontaneità e della gioia di cantare, lontano dalle logiche commerciali che spesso accompagnano la musica contemporanea.

Date e programma delle trasmissioni Il pubblico potrà seguire la gara in tre appuntamenti principali dello Zecchino d'Oro 2025: la prima puntata andrà in onda venerdì 28 novembre 2025, dalle 17.05 alle 18.40, seguita dalla seconda il giorno successivo, sabato 29 novembre, dalle 17.10 alle 18.40. La finalissima, prevista per domenica 30 novembre dalle 17.20 alle 20, decreterà la canzone vincitrice tra le 14 proposte in gara. Carlo Conti, direttore artistico dello Zecchino d'Oro, sarà alla guida della serata conclusiva, mentre le semifinali vedranno il ritorno di Carolina Benvenga e Lorenzo Baglioni, coppia di conduttori amatissima dal pubblico, già protagonisti della passata edizione.

La compilation ufficiale In concomitanza con la diretta televisiva, sarà disponibile dal 28 novembre la compilation Zecchino d'Oro 68ª edizione, in formato digitale e cd, distribuita da Sony Music Italy, con possibilità di pre-save e pre-order. La raccolta, intitolata La musica può, include tutti e 14 i brani in gara, offrendo un assaggio dell'energia e della creatività che caratterizzano ogni edizione. La compilation rappresenta un'occasione per rivivere le emozioni dello spettacolo anche fuori dal palco, mantenendo viva la tradizione dello Zecchino d'Oro nel panorama musicale italiano.

Autori e collaborazioni artistiche Le nuove canzoni dello Zecchino d'Oro 2025 sono frutto della collaborazione di 28 autori, scelti tra compositori di musica per bambini, attori, insegnanti, scrittori, produttori e grandi artisti italiani. Tra i nomi più noti che hanno contribuito a questa edizione figurano Stefano Accorsi, Andrea Agresti, Enrico Nigiotti e Giuliano Sangiorgi. La varietà dei contributi testimonia il fascino duraturo dello Zecchino d'Oro, capace di attirare l'attenzione di professionisti del mondo dello spettacolo e della musica, pur mantenendo come fulcro i bambini e il loro talento.