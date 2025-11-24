Giulia Valentina è di nuovo incinta, l'annuncio su Instagram

Giulia Valentina è di nuovo incinta, su Instagram annuncio dell'arrivo del secondo figlioSpettacolo
Giulia Valentina, ex storica di Fedez e influencer da 1 milione di follower, è nuovamente incinta. Ad annunciarlo è stata lei stessa con un video che - postato su Instagram - replica l'annuncio della prima gravidanza.
L'annuncio di Giulia Valentina
"You might think it’s déjà vu… but no, it’s baby number 2", ha scritto Giulia Valentina nella didascalia del video. L'influencer ha scelto gli stessi vestiti, e la stessa inquadratura di quando - poco più di un anno fa - ha annunciato d'essere per la prima volta in dolce attesa. Il nome del bimbo, frutto dell'amore con Filippo Bonini, suo compagno da quasi otto anni ma apparso per la prima volta sui social solamente nel novembre del 2024, non è mai stato svelato.
Chi è Giulia Valentina
Influencer e fashion blogger classe 1990, Giulia Valentina è nata a Torino da genitori imprenditori con origini siciliane. Dopo il liceo in una scuola americana si è trasferita a Parigi, per poi tornare in Italia e laurearsi in Economia alla Cattolica di Milano nel 2015. Il suo nome è diventato noto per via della relazione con Fedez, durata tre anni (dal 2013 al 2016). Oggi Giulia Valentina ha un seguito molto forte sui social, scrive per Grazia e ha partecipato a programmi televisivi (tra cui Fan Car-aoke su Real Time. Mamma di un bambino, e di due chihuahua di nome Guè e Chew), vive la sua vita privata nella massima privacy.
Il legame con Filippo Bonini
Riservatissima, nonostante il numero dei followers, Giulia Valentina non ha mai parlato pubblicamente della relazione con Filippo Bonini. Il compagno, a cui è legata da otto anni, compare sul suo profilo solo saltuariamente, di spalle o senza che si veda troppo in viso. Il suo nome è stato reso noto solamente il 25 novembre 2024, quando Giulia lo ha fotografato nella clinica in cui il loro primo figlio è nato, al momento delle dimissioni. Di Filippo, estreaneo al mondo dei social e dello spettacolo, non si hanno informazioni. E neppure il nome del loro primogenito è mai stato diffuso.