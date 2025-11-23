Ballando con le Stelle, classifica e chi è stato eliminato ieri sera

Cos’è successo

La decima puntata di Ballando con le Stelle, in onda sabato 22 novembre, si è aperta con un doppio omaggio: alle gemelle Kessler, e a Ornella Vanoni. Milly Carlucci ha definito le due sorelle “due meravigliose persone di spettacolo, due donne iconiche che hanno creato uno stile nella televisione e nel ballo”, prima che le maestre dello show si esibissero sulle note di Dadaumpa. Mentre, per Ornella Vanoni, ha chiesto “un applauso che celebra la grande classe, lo stile, il talento di una grande signora della canzone italiana". Con l’attrice Giulia Vecchi nelle vesti di “ballerina per una notte”, sulle note di Single Ladies di Beyoncé, la puntata è stata - come sempre - all’insegna delle esibizioni, dei battibecchi con la giuria e delle confessioni. Rosa Chemical ha raccontato d’aver sofferto di depressione, dopo Sanremo. Paolo Belli ha vinto la prova speciale, dando il merito della vittoria alla forza dell’amore (in ricordo della malattia, oggi superata, della moglie). Selvaggia Lucarelli ha incalzato Barbara D’Urso (“tu sui social hai detto che stai vivendo una demolizione psicologica qua dentro e che questo è un purgatorio televisivo”), per poi attaccarla: “Sei ancora convinta di avere un tuo pubblico, un po’ di verità”. Sugli altri concorrenti, invece, la giuria è stata piuttosto unanime, elogiando in particolar modo le performance di Martina Colombari, Paolo Belli e Fabio Fognini.