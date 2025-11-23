Ballando con le Stelle, classifica e chi è stato eliminato ieri sera

Rosa Chemical ha la meglio su Nancy Brilli, costretta a lasciare il programma. Barbara D’Urso trionfa grazie al voto del pubblico, superando Filippo Magnini
Nancy Brilli ha la peggio contro Rosa Chemical, e deve lasciare Ballando con le Stelle. Vincitrice della decima puntata, grazie ai voti dei social, Barbara D’Urso.
La classifica
Questa la classifica della decima puntata di Ballando con le Stelle, ottenuta sommando i voti della giuria e quelli del pubblico a casa:
- Filippo Magnini con Alessandra Tripoli
- Barbara D’Urso con Pasquale La Rocca
- Paolo Belli e Anastasia Kuzmina
- Andrea Delogu e Nikita Perotti
- Martina Colombari con Luca Favilla
- Fabio Fognini con Giada Lini
- Rosa Chemical con Erica Martinelli
- Nancy Brilli con Filippo Zara
Il Tesoretto è stato così ripartito: 25 punti a Filippo Magnini, 25 a Fabio Fognini. La prova speciale è valsa 30 punti a Paolo Belli, 20 a Barbara D’Urso, 10 a Filippo Magnini. Tuttavia, a trionfare, è stata Barbara D’Urso. L’ex volto di Pomeriggio 5 è balzata in cima alla classifica grazie al voto dei social. Voto che manda al ballottaggio Rosa Chemical e Nancy Brilli, col cantante che - al termine della puntata - trionfa sull’attrice.
Cos’è successo
La decima puntata di Ballando con le Stelle, in onda sabato 22 novembre, si è aperta con un doppio omaggio: alle gemelle Kessler, e a Ornella Vanoni. Milly Carlucci ha definito le due sorelle “due meravigliose persone di spettacolo, due donne iconiche che hanno creato uno stile nella televisione e nel ballo”, prima che le maestre dello show si esibissero sulle note di Dadaumpa. Mentre, per Ornella Vanoni, ha chiesto “un applauso che celebra la grande classe, lo stile, il talento di una grande signora della canzone italiana". Con l’attrice Giulia Vecchi nelle vesti di “ballerina per una notte”, sulle note di Single Ladies di Beyoncé, la puntata è stata - come sempre - all’insegna delle esibizioni, dei battibecchi con la giuria e delle confessioni. Rosa Chemical ha raccontato d’aver sofferto di depressione, dopo Sanremo. Paolo Belli ha vinto la prova speciale, dando il merito della vittoria alla forza dell’amore (in ricordo della malattia, oggi superata, della moglie). Selvaggia Lucarelli ha incalzato Barbara D’Urso (“tu sui social hai detto che stai vivendo una demolizione psicologica qua dentro e che questo è un purgatorio televisivo”), per poi attaccarla: “Sei ancora convinta di avere un tuo pubblico, un po’ di verità”. Sugli altri concorrenti, invece, la giuria è stata piuttosto unanime, elogiando in particolar modo le performance di Martina Colombari, Paolo Belli e Fabio Fognini.