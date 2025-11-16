Ballando con le Stelle, classifica e chi è stato eliminato ieri sera

Cos'è successo

L'ottava puntata di Ballando con le Stelle è stata dominata dalla commozione. Commozione per Francesca Fialdini, superfavorita alla vittoria. Che, con un piede rotto e una frattura scomposta a tre costole, ha dovuto fermarsi. Sperando di poter rientrare nel corso dell'undicesima puntata, quando ci sarà lo spareggio con le coppie eliminate. Commozione, soprattutto, per Andrea Delogu, tornata in gara dopo due puntate e con un immenso peso sul cuore. "Questa è l’ultima volta che parlo di mio fratello davanti a una telecamera. È l’ultima volta che racconto quello che è successo, perché non c’è altro da dire. Questo lutto deve diventare privato", ha detto la conduttrice tv. Ringraziando il padre, per la delicatezza in cui le ha comunicato la morte di Evan. E descrivendo quel fratello scomparso come un ragazzo pieno di sogni e di vita. "Lui era un pezzo di me, lo era prima e lo è adesso". Restare a casa, per Andrea, è ingestibile. Tornare al lavoro è l'unica possibile salvezza, per lei e per le persone che - di lei - hanno bisogno.