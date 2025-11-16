Ballando con le Stelle, classifica e chi è stato eliminato ieri sera

Andrea Delogu è tornata in gara, Francesca Fialdini ha deciso di fermarsi, Pierluigi Pardo si è calato nelle isolite vesti di "ballerino per una notte". Ecco tutto ciò che è successo sabato 15 novembre
L'ottava puntata si è aperta con lo spareggio, e con la conseguente eliminazione di Marcella Bella. La cantante ha avuto la peggio contro Filippo Magnini e contro Andrea Delogu, tornata in gara - a fianco di Nikita Perotti - dopo la tragica morte del fratello diciottenne.
La classifica
Questa la classifica dell'ottava puntata di Ballando con le Stelle:
- Barbara D’Urso
- Martina Colombari
- Fabio Fognini
- Filippo Magnini
- Andrea Delogu
- Rosa Chemical
- Paolo Belli
- Nancy Brilli
Entrambi i tesoretti sono andati a Barbara D'Urso, che si è aggiudicata così la prima posizione. Assente dalla classifica Francesca Fialdini, che ha scelto di fermarsi per via dei diversi infortuni subiti nel corso delle prove.
Alla fine della puntata, le tre coppie prime in classifica si sono sfidate per aggiudicarsi i bonus con cui accederanno alla nona puntata: Andrea Delogu ha conquistato 30 punti bonus, Martina Colombari 20, Barbara D'Urso 10.
Cos'è successo
L'ottava puntata di Ballando con le Stelle è stata dominata dalla commozione. Commozione per Francesca Fialdini, superfavorita alla vittoria. Che, con un piede rotto e una frattura scomposta a tre costole, ha dovuto fermarsi. Sperando di poter rientrare nel corso dell'undicesima puntata, quando ci sarà lo spareggio con le coppie eliminate. Commozione, soprattutto, per Andrea Delogu, tornata in gara dopo due puntate e con un immenso peso sul cuore. "Questa è l’ultima volta che parlo di mio fratello davanti a una telecamera. È l’ultima volta che racconto quello che è successo, perché non c’è altro da dire. Questo lutto deve diventare privato", ha detto la conduttrice tv. Ringraziando il padre, per la delicatezza in cui le ha comunicato la morte di Evan. E descrivendo quel fratello scomparso come un ragazzo pieno di sogni e di vita. "Lui era un pezzo di me, lo era prima e lo è adesso". Restare a casa, per Andrea, è ingestibile. Tornare al lavoro è l'unica possibile salvezza, per lei e per le persone che - di lei - hanno bisogno.