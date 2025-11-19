Gigi e Vanessa, cosa sapere sul varietà "Insieme" al via da stasera

Prende il via mercoledì 19 novembre, su Canale 5, Gigi e Vanessa - Insieme, il varietà in tre puntate condotto da Gigi d'Alessio e Vanessa Incontrada.

Cosa sapere su Gigi e Vanessa - Insieme

Il nuovo varietà di Canale 5 che segna il ritorno del grande intrattenimento televisivo fatto di musica ed emozioni e complicità. A condurlo sono due amici, e due volti amatissimi: Gigi D’Alessio e Vanessa Incontrada.

Alla base di Gigi e Vanessa - Insieme vi è la volontà di riportare in prima serata un clima familiare, caldo e autentico, capace di fondere la leggerezza dei racconti personali con la forza della musica dal vivo. Le tre puntate che compongono lo show si sviluppano come un vero e proprio viaggio tra storie, ricordi, risate e performance artistiche, accompagnate da un’orchestra capace di creare un’atmosfera elegante e coinvolgente.

Al centro del programma c’è l’alchimia naturale tra Gigi e Vanessa: lui, cantautore amatissimo e presenza carismatica sul palco; lei, conduttrice brillante e spontanea, capace di creare un ponte diretto con gli spettatori. La loro amicizia, ormai consolidata, diventa la chiave narrativa di uno show che punta tutto sulla sincerità, sulla capacità di emozionare senza artifici e sulla voglia di condividere momenti di vita e di carriera con chi li segue da anni.

Ogni puntata ospita grandi nomi della musica, dello spettacolo e della televisione, da Eros Ramazzotti a Emma e Paolo Bonolis, invitati a portare sul palco racconti inediti, duetti sorprendenti e interazioni divertenti. La scaletta alternerò interpretazioni live dei brani più celebri di Gigi D’Alessio, performance improvvisate, sketch leggeri e spazi dedicati alle storie degli ospiti, con un ritmo che richiama i varietà classici ma con un linguaggio contemporaneo, vicino alle sensibilità del pubblico di oggi.

Gigi e Vanessa – Insieme rappresenta dunque un ritorno alle origini dell’intrattenimento: uno spazio televisivo in cui musica, simpatia e sentimenti trovano un equilibrio perfetto, per regalare al pubblico tre serate di pura emozione e grande spettacolo.