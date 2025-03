Emma racconta la solitudine dopo l'amore in Dime que me amas: il video

Il videoclip di Dime que me amas lo abbiamo girato in una suggestiva stanza d'hotel che incarna perfettamente l'atmosfera intima e malinconica del brano. In questo video, ho voluto esplorare il tema della solitudine e della vulnerabilità che si cela dopo una notte d’amore. Il videoclip è stato girato ispirandosi a Lost in Translation, un film del 2003, scritto e diretto da Sofia Coppola, con protagonisti Bill Murray e Scarlett Johansson e che ruota attorno ad una storia nata proprio in una stanza di un grande hotel di Tokyo. Mi ritrovo sola in una stanza d’albergo, un luogo che non conosco, lontano da tutto e da tutti. È strano come il silenzio possa essere così forte. Fuori, la città continua a correre, ma io sono ferma, intrappolata in questa stanza che

sembra non finire mai. Le pareti spoglie, la luce soffusa che filtra dalla finestra, tutto contribuisce a creare un’atmosfera di malinconia che mi avvolge. La storia si sviluppa attraverso il mio risveglio, da sola nella stanza, suggerendo allo spettatore un amore fuggitivo con una connessione emotiva che va oltre il semplice piacere fisico.



L'intenzione era di fermare il tempo, di creare un istante sospeso dove il mondo esterno si dissolve lasciando spazio solo alle emozioni e a quel che resta di un amore che va. Sono immensamente grata ai musicisti che hanno contribuito a dare vita a

questo progetto: Max Baldassare alla batteria, Pierpaolo Ranieri al basso, Simone Gianlorenzi alla chitarra e Alberto Lattuata al pianoforte. Un grazie speciale al produttore musicale Fernando Alba, che ha co-scritto il brano insieme a me e ad Alessandro Bencini, e che ha saputo trasmettere con la sua produzione l'intensità e la profonda emotività che mi ha dato spunto per parlare e cantare la mia richiesta di amore vero.



Mi piace pormi tante domande e Dime que me amas rappresenta proprio questo: tante domande indirette senza nessuna risposta. Mi interrogo sul significato dell'amore, riflettendo sul suo valore come una forza che ci fa sentire vivi e accettati. Questo brano si interroga sul significato profondo dell'amore e sulla sua essenza: è una necessità che nasce dal desiderio di sentirsi completi, di condividere un legame autentico con qualcuno che ci faccia sentire in pace con noi stessi e con gli altri, come se l'amore fosse una forza naturale che non si può forzare, ma a cui bisogna aprirsi con vulnerabilità. Una delle mie passioni più profonde è la Spagna. Ho sempre mantenuto un legame speciale con il luogo e con la cultura spagnola, tanto da voler omaggiare questa passione pubblicando il mio primo singolo proprio in lingua spagnola.



Il videoclip è un riflesso visivo del messaggio del brano, un inno all'amore sincero e profondo. Sono entusiasta di presentarlo in anteprima su SkyTG24 e di condividere con il pubblico un pezzo del mio cuore attraverso questa canzone. Spero che il video vi tocchi e vi trasporti in quell'universo di emozioni che abbiamo cercato di rappresentare.