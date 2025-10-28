Vanessa Incontrada si sposa con il compagno Rossano Laurini

Dopo crisi, amori ritrovati e una famiglia costruita con il compagno l'attrice convolerà a nozze. Un “sì” arrivato senza fretta, come gesto di libertà e consapevolezza, per celebrare un legame più maturo che mai

Amare significa avere coraggio e infatti mi sposo. Così Vanessa Incontrada annuncia il suo matrimonio con il compagno Rossano Laurini in occasione di un’intervista a Vanity Fair. “È la prima volta che mi sposo nella vita e mi diverte molto. Non organizzo un matrimonio perché c’è un tempo in cui bisogna farlo, o perché abbiamo un figlio, che ormai è grande, o per la religione. Non c’è una regola nell’amore, nelle decisioni di una coppia” ha detto la conduttrice, che si è poi soffermata sul periodo di separazione vissuto negli scorsi anni: “C’è stata una separazione perché era arrivato il momento di capire tante cose che non funzionavano, poi mi sono resa conto che mi mancava quella condivisione con lui, quell’intesa che avevamo. C’è stato un re-innamoramento. Sai la prima volta che ti incontri con una persona e hai voglia di conoscerla? Ecco, è stato così: la voglia di riconoscerci, di riscoprire cose nostre. Un rinascimento fortissimo che nessuno dei due si aspettava”.

La decisione del “sì” spontaneo Vanessa racconta che la scelta di sposarsi è arrivata in modo naturale, senza pressioni né aspettative. Dopo sedici anni insieme a Rossano Laurini e un periodo di pausa, il loro “sì” è nato da un gesto semplice: uno sguardo, una proposta fatta con il sorriso, una risposta immediata. “È arrivata in un momento della nostra vita in cui abbiamo una consapevolezza così grande di quello che andiamo a fare che per me è molto più emozionante ora rispetto al passato”, ha raccontato l’attrice e conduttrice.

Il matrimonio non è dettato da convenzioni o dal desiderio di formalizzare un legame già solido ma dal piacere di celebrare un sentimento ritrovato. La cerimonia sarà sobria, raccolta, pensata come una festa di famiglia più che come un evento mondano. Un momento autentico, in pieno stile Incontrada.

La crisi, la rinascita e l’intesa ritrovata Il percorso di Vanessa e Rossano non è stato privo di ostacoli. Dopo un lungo periodo insieme, la coppia ha affrontato una separazione che ha rappresentato un momento di riflessione. “Era arrivato il momento di capire tante cose che non funzionavano”, ha detto lei. Durante quella distanza, Vanessa ha compreso quanto le mancasse la complicità quotidiana, la leggerezza e la condivisione costruite negli anni.

La riconciliazione è stata un vero e proprio "rinascimento", come lo definisce lei stessa. Un re-innamoramento maturo, consapevole, fatto di nuove attenzioni e di una diversa profondità emotiva. "Oggi Rossano è un uomo diverso, e anche io sono cambiata. C'è la complicità che avevamo perso, e che in una coppia è importantissima".