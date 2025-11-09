Ballando con le Stelle, classifica e chi è stato eliminato ieri sera

Cos'è successo

La Ballerina per una notte di Ballando con le Stelle, nel corso della settima puntata, è stata Monica Guerritore. Che, protagonista e regista di Anna, ha reso omaggio all'iconica Anna Magnani accompagnata da Luca Urso. Assente ancora Andrea Delogu, che tornerà il 15 novembre, mentre Nancy Brilli ha cambiato partner: al posto di Carlo Aloia, infortunato, c'è ora Filippo Zara. A trionfare, un po' a sorpresa, è stato Paolo Belli. Che, la vittoria, l'ha dedicata alla moglie guarita da una brutta malattia. Al secondo posto si è classificata Francesca Fialdini, ancora infortunata, e costretta ad esibirsi nel freestyle di The show must go on con un piede solo. Si è invece voluto togliere un sassolino dalla scarpa Filippo Magnini, secondo cui la giura gli farebbe un po' troppo le pulci. E che non ha apprezzato i commenti secondo cui ballerebbe bene solo quando non c'è seduta tra il pubblico la moglie, Giorgia Palmas: "Ho visto clip bellissime per altri concorrenti, penso di essere stato l'unico a cui qualcuno ha rotto le scatole facendo riferimento a mia moglie. Quello che ho sentito non mi è piaciuto: 'Se lei è qui balli male, se non c'è balli bene'...".

Nel corso dell'ottava puntata, andrà in scena lo spareggio tra Filippo Magnini, Marcella Bella e Andrea Delogu.