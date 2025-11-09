Ballando con le Stelle, classifica e chi è stato eliminato ieri sera

Paolo Belli trionfa nella settima puntata di Ballando con le Stelle, lasciando al secondo posto Francesca Fialdini. Eliminata, in apertura di serata, la Signora Coriandoli
La Signora Coriandoli ha la peggio contro Nancy Brilli, e deve lasciare Ballando con le Stelle. Vincitore della puntata, a sorpresa, Paolo Belli.
La classifica
Questa la classififica della settima puntata di Ballando con le Stelle, ottenuta sommando i voti della giuria e quelli del pubblico a casa:
- Paolo Belli
- Francesca Fialdini
- Fabio Fognini
- Barbara D’Urso
- Martina Colombari
- Nancy Brilli
- Filippo Magnini
- Rosa Chemical
- Marcella Bella
Il tesoretto è stato così ripartito: 25 punti a Paolo Belli, 25 punti a Francesca Fialdini.
Andrea Delogu, di recente colpita dalla morte del fratello diciottenne, tornerà in pista il 15 novembre.
Cos'è successo
La Ballerina per una notte di Ballando con le Stelle, nel corso della settima puntata, è stata Monica Guerritore. Che, protagonista e regista di Anna, ha reso omaggio all'iconica Anna Magnani accompagnata da Luca Urso. Assente ancora Andrea Delogu, che tornerà il 15 novembre, mentre Nancy Brilli ha cambiato partner: al posto di Carlo Aloia, infortunato, c'è ora Filippo Zara. A trionfare, un po' a sorpresa, è stato Paolo Belli. Che, la vittoria, l'ha dedicata alla moglie guarita da una brutta malattia. Al secondo posto si è classificata Francesca Fialdini, ancora infortunata, e costretta ad esibirsi nel freestyle di The show must go on con un piede solo. Si è invece voluto togliere un sassolino dalla scarpa Filippo Magnini, secondo cui la giura gli farebbe un po' troppo le pulci. E che non ha apprezzato i commenti secondo cui ballerebbe bene solo quando non c'è seduta tra il pubblico la moglie, Giorgia Palmas: "Ho visto clip bellissime per altri concorrenti, penso di essere stato l'unico a cui qualcuno ha rotto le scatole facendo riferimento a mia moglie. Quello che ho sentito non mi è piaciuto: 'Se lei è qui balli male, se non c'è balli bene'...".
Nel corso dell'ottava puntata, andrà in scena lo spareggio tra Filippo Magnini, Marcella Bella e Andrea Delogu.