Wella Make It You Show, a Bologna il colore diventa identità

Il PalaDozza ha accolto oltre 2.000 hairstylist da tutta Italia e ha celebrato l’evoluzione del parrucchiere moderno con le performance di Egidio Borri, James Earnshaw, Romeu Felipe e Marco Firriolo, affiancati dai team creativi AHS, Mitù e The Club by HC. La finale nazionale del Trend Vision Award ha anche premiato i migliori talenti emergenti dell’hairstyling italiano

Dopo il successo del Golden Wella Show, Wella è tornata a stupire con lo spettacolare evento Wella Make It You Show, che ha trasformato il colore in un atto di identità e di creatività. Per la prima volta, in un week-end intenso e ricco di ispirazione, di emozione e di talento, il PalaDozza di Bologna ha accolto oltre 2.000 hairstylist da tutta Italia, compresi i grandi nomi dell’hairstyling internazionale, e ha celebrato l’evoluzione del parrucchiere moderno: non solo artigiano, ma anche artista e innovatore. Nella serata di apertura di domenica 2 novembre presso Dum.BO, l’eclettico hairstylist toscano Egidio Borri ha conquistato il pubblico con i suoi look iconici e con la sua visione creativa. Lunedì 3 novembre, poi, il PalaDozza è diventato il cuore pulsante del mondo beauty con le performance di James Earnshaw, di Romeu Felipe e di Marco Firriolo, affiancati dai team creativi AHS, Mitù e The Club by HC. La finale nazionale del Trend Vision Award ha infine premiato i migliori talenti emergenti dell’hairstyling italiano, celebrando passione, tecnica e visione.

Foto di Ufficio stampa

UN VIAGGIO TRA NUOVE TENDENZE E COLORI Wella, brand di colore per i saloni numero uno al mondo, ispira e valorizza la bellezza di ogni donna con una gamma completa di servizi colore professionali. Durante l'evento, Wella ha presentato in anteprima le tendenze hair 2026 e ha inaugurato una nuova era nei saloni, introducendo proposte all'avanguardia che rispondono alle esigenze di bellezza consapevole e alle nuove modalità di vivere l'esperienza del colore, sempre più ricca di emozioni e di sensazioni. Il viaggio nel colore continuerà anche a casa con la nuova linea Wella Professionals Ultimate Color, che promette un colore vibrante e luminoso fino a 10 settimane e che sarà disponibile nei saloni da gennaio 2026. "Con questo evento, Wella ha riaffermato il proprio ruolo di pioniere nel creare e anticipare le tendenze che domineranno i saloni a livello globale. Make It You Show è stato un momento di celebrazione del talento e dell'identità, in cui ogni look ha raccontato una storia di creatività e di autenticità", ha dichiarato Antonella Chiarello, Country Manager e Amministratore Delegato di Wella Italia.

Foto di Ufficio stampa

WELLA TREND VISION AWARD Il Wella Trend Vision Award si conferma una delle più prestigiose competizioni internazionali dedicate alla creatività e al talento dei professionisti dell'hairstyling. Per l'edizione 2025, il concorso ha proposto due categorie. La prima è Transformation Visionary, dedicata alla trasformazione completa del look attraverso colore e taglio. La seconda è Editorial Visionary, che celebra l'interpretazione di uno stile editoriale elegante e contemporaneo. Hanno partecipato al contest numerosi parrucchieri da tutta Italia, affiancato nel percorso creativo da due coach: Alessandro Galetti, Direttore Artistico Wella Italia, e Manuel Sunda, Leader Communication Sebastian Professional Italia. La giuria, composta da Antonella Chiariello (Amministratore Delegato Wella Italia), Luca Bisori (Formatore tecnico e stilistico Wella) e Valentino Fait (Leader Education Sebastian Italia), ha selezionato i finalisti delle due categorie. Per Transformation Visionary, i finalisti erano Giuseppe Andriulo, Annalisa Angeloni Bernieri, Giorgia Fogliacco, Ester Giardina e Giulia Lotto, mentre per Editorial Visionary, i finalisti erano Alisea Catafi, Walter De Marco, Vincenzo Praticò, Beatrice Rizzo e Marikla Savino. Sul palco del Make It You Show sono stati poi proclamati i vincitori, rispettivamente Annalisa Angeloni Bernieri per la categoria Transformation Visionary e Beatrice Rizzo per la categoria Editorial Visionary, che rappresenteranno l'Italia nella finale internazionale del concorso, dove si confronteranno con i migliori talenti provenienti da tutto il mondo.

Foto di Ufficio stampa

IL CAST STELLARE Tra i protagonisti dello stellare cast di hairstylist sul palco del PalaDozza di Bologna c'era James Earnshaw, Global Ambassador Wella e uno degli hairstylist più seguiti al mondo. Parrucchiere pluripremiato, è diventato un'icona sui social media grazie ai suoi contenuti coinvolgenti e alla passione per le trasformazioni del colore. Oltre a lui c'era anche Romeu Felipe, Global Ambassador Wella conosciuto per le tecniche di colorazione naturali e innovative, che ha formato più di 25.000 parrucchieri e ha collaborato con celebrità internazionali, diventando un punto di riferimento sia in Brasile, sia nel settore. Ancora, l'evento ha accolto Marco Firriolo, Wella Pro Artist con un approccio innovativo e sempre alla ricerca di nuove ispirazioni, che dal 2021 è Global Educator per Wella e partecipa a eventi internazionali e a campagne fotografiche di rilievo. Infine, non sono mancati neppure il Direttore Artistico Wella Italia, Alessandro Galetti, e i tre gruppi legati a Wella, punte di diamante del panorama dell'hairstyle: Art Hair Studios con Alessandro Galetti, Alessia Sigona, Niko Rizzo e Simone Curci, Mitù con Carlo Di Donato, Roberto Bonifacio, Michele Savarese e Sabrina Locci, e The Club by HC con Andrea Bozzano, Kenny Scorrano, Elisa Drocco e Federico Iannone.