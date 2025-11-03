Jennifer Aniston ufficializza la storia con Jim Curtis. FOTO

Jennifer Aniston ha pubblicato la prima foto di coppia accanto al fidanzato Jim Curtis, ufficializzando così (a mezzo social) la loro relazione.

L'ufficialità nel giorno del compleanno di Jim

Domenica 2 novembre, Jennifer Aniston ha condiviso un post su Instagram per celebrare il compleanno del suo compagno, con tanto di foto che li ritrae abbracciati. "Buon compleanno amore mio", ha scritto l'attrice, a corredo dell'immagine in bianco e nero.

Aniston e Curtis sono stati visti per la prima volta insieme lo scorso luglio, a bordo di uno yacht. Hanno poi preso parte, l'uno accanto all'altra, alla première della quarta stagione di The Morning Show a settembre, e sono stati fotografati a cena con Jason Bateman e sua moglie Amanda Anka. "Si vedono quando possono e si divertono", raccontava qualche tempo fa a PEOPLE una fonte anonima. "Sono stati presentati da un amico comune. Jen aveva letto il libro di Jim e conosceva il suo lavoro: lui è molto diverso da chiunque abbia frequentato prima".

Secondo la stampa, Curtis avrebbe aiutato la compagna a rallentare, a prendersi una pausa, a non correre più da un progetto all'altro. "Jennifer può essere molto dura con se stessa... Jim la sostiene in un modo che sembra nuovo", si legge su PEOPLE.