Jennifer Aniston ufficializza la storia con Jim Curtis. FOTO

Jennifer Aniston ufficializza la storia con Jim Curtis postando la prima foto di coppia
L'immagine, in bianco e nero, è stata pubblicata domenica 2 novembre, in occasione del compleanno di Curtis. Il primo avvistamento della coppia risale allo scorso luglio, a bordo di uno yacht a Maiorca
Jennifer Aniston ha pubblicato la prima foto di coppia accanto al fidanzato Jim Curtis, ufficializzando così (a mezzo social) la loro relazione.
L'ufficialità nel giorno del compleanno di Jim
Domenica 2 novembre, Jennifer Aniston ha condiviso un post su Instagram per celebrare il compleanno del suo compagno, con tanto di foto che li ritrae abbracciati. "Buon compleanno amore mio", ha scritto l'attrice, a corredo dell'immagine in bianco e nero.
Aniston e Curtis sono stati visti per la prima volta insieme lo scorso luglio, a bordo di uno yacht. Hanno poi preso parte, l'uno accanto all'altra, alla première della quarta stagione di The Morning Show a settembre, e sono stati fotografati a cena con Jason Bateman e sua moglie Amanda Anka. "Si vedono quando possono e si divertono", raccontava qualche tempo fa a PEOPLE una fonte anonima. "Sono stati presentati da un amico comune. Jen aveva letto il libro di Jim e conosceva il suo lavoro: lui è molto diverso da chiunque abbia frequentato prima".
Secondo la stampa, Curtis avrebbe aiutato la compagna a rallentare, a prendersi una pausa, a non correre più da un progetto all'altro. "Jennifer può essere molto dura con se stessa... Jim la sostiene in un modo che sembra nuovo", si legge su PEOPLE.
Chi è Jim Curtis
Jim Curtis è un pioniere dell'ambito wellness, è un autore ed è un health coach certificato dall'IIN, secondo il suo sito web. Il suo lavoro? Aiutare le persone a liberarsi dal passato, creando una realtà completamente nuova e potenziata attraverso il coaching spirituale, il lavoro sul subconscio e la consapevolezza di sé. Ipnoterapeuta, offre un servizio di "ipno-realizzazione" (l'ipnoterapeuta utilizza l'ipnosi per aiutare le persone con difficoltà mentali, emotive o fisiche).
Curtist è laureato alla Whittemore School of Business dell'Università del New Hampshire. Dopo una carriera nella finanza (si occupava di investimenti in aziende del settore sanitario) ha lavorato per WebMD ed Everyday Health. Ora è Team e Digital Nurturer presso l'Institute for Integrative Nutrition.
Con una storia personale di dolore cronico, spasmi muscolari e problemi di mobilità, causati da lesioni al midollo spinale diagnosticate a 22 anni, è un vero guru del settore, con due libri pubblicati: The Stimulati Experience e Shift: Quantum Manifestation Guide.