Chris Evans e Alba Baptista sono genitori: è nata la prima figlia

La star dei film Marvel e l'attrice portoghese hanno accolto la loro primogenita in assoluta riservatezza. La bambina è nata nel Connecticut la scorsa settimana ed ha i cognomi di entrambi i genitori
Chris Evans e Alba Baptista hanno accolto la loro prima figlia, lo riporta TMZ in esclusiva diffondendo la notizia della nascita della piccola Alma Grace avvenuta nel Connecticut la scorsa settimana, precisamente venerdì 24 ottobre.
L'arrivo della primogenita di Captain America non è stato commentato in alcun modo dai suoi celebri genitori che sono noti per la riservatezza con cui gestiscono la loro quotidianità. La stessa gravidanza dell'attrice portoghese è stata tenuta lontano dai riflettori anche se i fan della coppia sui social avevano più volte parlato della possibilità che il divo delle pellicole targate Marvel Studios stesse per diventare padre.
L'indizio social sulla gravidanza
Chris Evans è diventato padre e la notizia è già virale, sebbene priva di conferme ufficiali da parte del diretto interessato e di sua moglie, entrambi silenziosi come d'abitudine sui rispettivi profili social ufficiali.
La coppia, che già aveva gestito nella privacy più assoluta le nozze, avvenute nell'autunno del 2023, ha mantenuto il riserbo anche sull'arrivo del primo figlio, confermandosi una delle coppie dello spettacolo meno interessate alla celebrità.
Alma Grace, questo il nome dato alla bambina, secondo la fonte avrebbe i cognomi di entrambi i genitori, Baptista Evans, e anche se sarà difficile vederla in foto è già una delle bimbe più amate dello star system hollywoodiano.
I fan di Chris Evans avevano ben più di un sospetto sull'arrivo imminente di un figlio per l'attore e la sua compagna dal momento che, la scorsa estate, in occasione della Festa del papà, che negli States si celebra nel mese di giugno, il padre di Baptista aveva scritto sui social un commento che lasciava pochi dubbi.
Luiz Baptista, suocero di Evans, aveva avvistato un post su una pagina di fan dell'attore nel quale si facevano gli auguri a lui e al papà di Evans. Nel rigraziare, il padre di Alma Baptista si era lasciato scappare un commento rivelatore: "Molte Grazie, caro Chris. Il tuo turno sta arrivando!".
Evans e Baptista, una coppia riservatissima
Chris Evans, negli anni, ha più volte espresso il desiderio di voler mettere su famiglia e i media di settore hanno discusso del fatto che l'attore e sua moglie erano intenzionati ad avere un figlio subito dopo il Sì.
L'arrivo della primogenita, avvenuto a poche settimane dal secondo anniversario di nozze della coppia, è un ulteriore tassello di una storia d'amore iniziata ufficialmente nel 2022 e diventata pubblica all'inizio del 2023 quando i due attori sono comparsi in un video social.
Non sono molte le apparizioni ufficiali della coppia negli ultimi anni. I due hanno posato insieme sul red carpet del party post Oscar organizzato da Vanity Fair nel 2024.
Evans non era presente a Cannes per il debutto globale di Honey Don't! il film di Ethan Coen in cui ha un ruolo principale e Alba Baptista non era al fianco dell'attore nel tour promozionale di Materialists, altra pellicola di quest'anno in cui Evans è protagonista.
Evans ha poi partecipato al lancio a Toronto di Sacrifice, il nuovo film di Roman Gavras in cui è protagonista, anche in questo caso la moglie era assente, probabilmente per proteggere la sua privacy nelle ultime settimane della gravidanza.
Chris Evans è l'uomo più sexy del mondo secondo People
“L'universo ha parlato” scrive la celebre rivista sulla cover del numero di novembre 2022 dedicata al vincitore del titolo di celebrità maschile più sexy del pianeta: Chris Evans. Il titolo, ormai un'istituzione per gli appassionati del mondo dello spettacolo, è stato attribuito in passato ad alcuni degli uomini più popolari dello showbiz: da George Clooney a David Beckham nonché agli Avengers Chris Hemsworth e Paul Rudd a cura di Vittoria Romagnuolo