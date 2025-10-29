Chris Evans e Alba Baptista sono genitori: è nata la prima figlia

La star dei film Marvel e l'attrice portoghese hanno accolto la loro primogenita in assoluta riservatezza. La bambina è nata nel Connecticut la scorsa settimana ed ha i cognomi di entrambi i genitori

Chris Evans e Alba Baptista hanno accolto la loro prima figlia, lo riporta TMZ in esclusiva diffondendo la notizia della nascita della piccola Alma Grace avvenuta nel Connecticut la scorsa settimana, precisamente venerdì 24 ottobre.

L'arrivo della primogenita di Captain America non è stato commentato in alcun modo dai suoi celebri genitori che sono noti per la riservatezza con cui gestiscono la loro quotidianità. La stessa gravidanza dell'attrice portoghese è stata tenuta lontano dai riflettori anche se i fan della coppia sui social avevano più volte parlato della possibilità che il divo delle pellicole targate Marvel Studios stesse per diventare padre.

L'indizio social sulla gravidanza Chris Evans è diventato padre e la notizia è già virale, sebbene priva di conferme ufficiali da parte del diretto interessato e di sua moglie, entrambi silenziosi come d'abitudine sui rispettivi profili social ufficiali.

La coppia, che già aveva gestito nella privacy più assoluta le nozze, avvenute nell'autunno del 2023, ha mantenuto il riserbo anche sull'arrivo del primo figlio, confermandosi una delle coppie dello spettacolo meno interessate alla celebrità.

Alma Grace, questo il nome dato alla bambina, secondo la fonte avrebbe i cognomi di entrambi i genitori, Baptista Evans, e anche se sarà difficile vederla in foto è già una delle bimbe più amate dello star system hollywoodiano.

I fan di Chris Evans avevano ben più di un sospetto sull'arrivo imminente di un figlio per l'attore e la sua compagna dal momento che, la scorsa estate, in occasione della Festa del papà, che negli States si celebra nel mese di giugno, il padre di Baptista aveva scritto sui social un commento che lasciava pochi dubbi.

Luiz Baptista, suocero di Evans, aveva avvistato un post su una pagina di fan dell'attore nel quale si facevano gli auguri a lui e al papà di Evans. Nel rigraziare, il padre di Alma Baptista si era lasciato scappare un commento rivelatore: "Molte Grazie, caro Chris. Il tuo turno sta arrivando!". Vedi anche Materialists, Dakota Johnson e Chris Evans alla première del film