Io Canto Family, vince Matteo Verga col papà: chi è

La seconda edizione di Io Canto Family, la cui finale è andata in onda giovedì 23 ottobre, ha visto trionfare Matteo e Mario Verga. I due hanno ottenuto il 63% delle preferenze, superado Alice Francavilla (col papà Gianvito) e Nina (con la mamma Jessica).

Chi sono Matteo e Mario Verga

Matteo e Mario Verga, accompagnati dal loro coach Ermal Meta, hanno duettato sulle note di Lo Stadio di Tiziano Ferro. "Mi diceva che sarebbe morta col desiderio di vedermi cantare su un grande palco", ha detto Mario prima di esibirsi, ricordando la nonna che tanto gli è stata vicina durante un'infanzia segnata dal bullismo, spingendolo a tornare alla musica. Dopo il brano di Tiziano Ferro, padre e figlio hanno portato sul palco Balorda Nostalgia di Olly.

“Quando cantiamo, sembriamo una sola persona. Mio papà per me è davvero speciale” ha detto Matteo. Che, col genitore, ha conquistato il pubblico col suo talento e la sua naturelezza. La loro, peraltro, non è stata una vita semplice. Mario e la moglie erano già genitori di una bambina, affetta da una grave cardiopatia, e non pensavano ad un altro figlio. Quando hanno trovato la forza di provare una seconda gravidanza, è arrivato Matteo. Un bambino super talentuoso, fin da piccolo, che ha saputo rinsaldare i legami familiari.