Ballando con le Stelle, classifica e chi è stato eliminato ieri sera

Cos'è successo

La terza puntata di Ballando con le Stelle non è stata immune da scontri ed emozioni. Simone De Pasquale, partner della Signora Coriandoli, ha voluto ricordare la sua mamma, morta solemente due giorni prima. La produzione lo ha invitato a scegliere, se ballare o meno ieri sera. Ma, lui, ha deciso di esserci. "L'ho salutata stamattina. Però noi ci portiamo sempre dietro i nostri cari (...) Lei mi ha trasmesso l'amore per il ballo e quindi non potevo mancare", ha spiegato il ballerino. Di tutt'altro tenore è stato invece il momento di Barbara D'Urso che, incalzata da Matano, ha detto di non sapere ciò che la giuria si aspetta da lei, e di essere terrorizzata ogni volta che scende in pista. "Tu sei qui per fare uno show", ha affermato Selvaggia Lucarelli, "Sai benissimo che se ti nascondi e ti blindi dietro meravigliose coreografie, sorridi e se ne vanno a casa, poi tutta la settimana si parla di Beppe Convertini e Marcella Bella, c'è un problema. E tu lo sai bellissimo. Sei stata anche la più brava per certi versi". Per Lucarelli. D'Urso sta giocando a fare la prima della classe. Ma, da lei, vorrebbe vedere qualcosa di più. Qualcosa di vero, che non si conosce. La discussione si è poi spostata sull'allontamento della conduttrice dal panorama televisivo italiano. "Ero ferma da due anni, ingiustamente. È questo lo show? È questo che volevi? Tu non puoi sapere quello che è successo due anni fa, professionalmente e umanamente", ha concluso Barbara D'Urso. Splendide infine le parole dei giudici, tutti, per Renato Zero. Che, nelle inediti vesti di "ballerino per una notte", ha danzato sulle note di Senza con tutti i maestri.