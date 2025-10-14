Jolanda Renga ricattata: "10mila dollari o pubblico tue foto di nudo"

Esplora tutte le offerte Sky
Jolanda Renga ricattata: "Pubblicherò le tue foto di nudo se non ricevo 10mila dollari"

Spettacolo
Camilla Sernagiotto

©Getty

La 21enne, figlia del cantante Francesco Renga e dell’attrice Ambra Angiolini, ha denunciato un tentativo di estorsione online. La giovane ha ricevuto un messaggio anonimo in cui le veniva chiesto denaro in cambio del silenzio su presunte foto intime. L’episodio, segnalato alle forze dell’ordine, rientra tra i casi di tentato revenge porn e cyberbullismo. La ragazza ha escluso l’esistenza di immagini reali, ipotizzando che chi ha inviato il messaggio possa aver usato strumenti di IA per creare falsi contenuti

Jolanda Renga, figlia del cantante Francesco Renga e dell’attrice Ambra Angiolini, è stata ricattata online e ha denunciato il tentativo di estorsione.
“Pubblicherò a mezzanotte le foto che ho di te nuda. Dì pure ad Ambra che se non riceverò 10.000 dollari ti rovinerò la vita”, si legge nel testo del messaggio, condiviso poche ore fa da Jolanda Renga sul suo profilo Instagram.

 

La ventunenne ha ricevuto il sopracitato messaggio anonimo in cui le veniva chiesto denaro in cambio del silenzio su presunte foto intime, immagini di cui la ragazza esclude l’esistenza, ipotizzando che chi ha inviato il messaggio possa aver usato strumenti di intelligenza artificiale per creare falsi contenuti. 
Non appena la giovane ha ricevuto il messaggio intimidatorio, ha deciso innanzitutto di rivolgersi alle forze dell'ordine e poi di raccontare pubblicamente l’accaduto, invitando altre ragazze a non cedere a minacce simili. “Mi dispiace soprattutto perché nessuna donna dovrebbe sentirsi minacciata se le è capitato di condividere quel genere di foto ed è vergognoso che invece accada così spesso”, queste le parole di Jolanda Renga nel messaggio condiviso sul suo profilo di IG.

 

“Non fatevi intimidire da certa feccia umana e cercate subito aiuto. Ovviamente ci siamo subito rivolti alle forze dell’ordine per andare a fondo su questa vicenda”, ha aggiunto.

“Mi sono spaventata, non per la minaccia in sé”

In un audio successivamente pubblicato sui social, Jolanda Renga ha precisato: “Venerdì ho ricevuto questo messaggio e mi sono spaventata, non per la minaccia in sé, perché so che non esistono queste mie foto da nessuna parte, però boh, ho pensato intelligenza artificiale, insomma, le ho pensate veramente tutte, quindi niente, volevo dire se vi è capitato di riceverlo, se lo riceverete mai, ma spero di no, non vi preoccupate”.

 

La ragazza, spaventata ma determinata a non subire passivamente quanto le è accaduto, ha aggiunto di aver subito reagito nel seguente modo: “Ho bloccato il numero e ho chiamato subito mio padre, mia madre, chiunque potesse darmi una mano”.

 

L’episodio è stato segnalato alle forze dell’ordine e rientra tra i casi di tentato revenge porn e cyberbullismo. La giovane ha escluso l’esistenza di immagini reali, ipotizzando che chi ha inviato il messaggio possa aver usato strumenti di intelligenza artificiale per creare falsi contenuti.
La famiglia ha presentato denuncia, sottolineando l’importanza della segnalazione immediata come principale difesa contro minacce ed estorsioni digitali.

