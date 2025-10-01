Jimmy Fallon ha intenzione di evitare la politica al "The Tonight Show"

" Colpiamo entrambi gli schieramenti equamente e cerchiamo di far ridere tutti : è proprio così che funziona il nostro show", ha detto Jimmy Fallon. "I nostri monologhi sono più o meno gli stessi da quando Johnny Carson conduceva il Tonight Show. Quindi, tengo la testa bassa e mi assicuro che le battute siano divertenti ". Lo showman ha aggiunto d'avere autori fantastici, e di essere attualmente al lavoro per provare a realizzare il miglior spettacolo possibile, che intrattenga tutti.

Il precedente di Kimmel

Le discussioni sulla politica in TV a tarda notte hanno infiammato gli animi, dopo che Jimmy Kimmel è stato temporaneamente sospeso per il suo commento sulla morte dell'attivista conservatore Charlie Kirk.

La ABC, che ha ospitato Kimmel per 24 stagioni, ha deciso di non mandare in onda il Jimmy Kimmel Live! dopo che Nexstar Media e Sinclair, due importanti emittenti televisive statunitensi, che rappresentano circa un quarto delle affiliate ABC, hanno dichiarato che non lo avrebbero trasmesso. Quella decisione ha scatenato un lungo dibattito, con centinaia di lettere che - personalità del mondo dello spettacolo - hanno sottoscritto per difendere la libertà di stampa. E con migliaia di abbonati Disney che hanno disdetto i loro abbonamenti (Disney è la "società madre" della ABC).

La ABC ha rimesso in onda Kimmel il 22 settembre, e Nexstar e Sinclair hanno fatto lo stesso nei giorni successivi. Dopo il ritorno di Kimmel, Donald Trump ha scritto su Truth Social: "Perché dovrebbero volere di nuovo qualcuno che fa così male, che non è divertente e che mette a repentaglio la rete trasmettendo un'immondizia democratica?", ha scritto. "È l'ennesimo braccio armato del DNC e, per quanto ne so, sarebbe un contributo elettorale illegale di notevole entità. Credo che metteremo alla prova la ABC su questo. Vediamo come va. L'ultima volta, mi hanno dato 16 milioni di dollari. Questa volta sembra ancora più redditizia. Un vero branco di perdenti! Lasciamo che Jimmy Kimmel marcisca nei suoi bassi ascolti".