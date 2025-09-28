Ballando con le Stelle 2025, classifica ed eliminato di ieri sera

Ballando con le Stelle, cosa è successo nella prima puntata

La prima puntata di Ballando con le Stelle 2025 è stata caratterizzata da voti altissimi. E da giudizi lapidari. Selvaggia Lucarelli e e Guglielmo Mariotto hanno assegnato il primo dieci della stagione a Francesca Fialdini, ma hanno anche dato rispettivamente uno e zero a Emma Coriandoli (che, ironizzando e con sportività, ha affermato d'aver trovato lei stessa "terribile" la sua esibizione). La più attesa? Sicuramente Barbara D'Urso, al suo ritorno in tv. Che si è detta felice di essere tornata a casa, in Rai, dove ha mosso i suoi primi passi nello spettacolo. "Finalmente mi sento protetta”, ha detto la conduttrice tv. Atteso quanto il suo ritorno, era il confronto con Selvaggia Lucarelli. Che, tuttavia, si è limitata ad affermare: "Ho trovato tutto molto furbo, pieno di pathos. Hai ballato con molta grazia, è piacevole vederti in pista. Se posso darti un consiglio, farei un po’ meno faccette, so che sono il tuo marchio di fabbrica. Suonano finte, un po’ troppo recitate”.

Ballerine per una notte della prima puntata di Ballando con le Stelle 2025 soino state le campionesse della Nazionale femminile di calcio insieme al CT Andrea Soncin.