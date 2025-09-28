Ballando con le Stelle 2025, classifica ed eliminato di ieri sera

Francesca Fialdini sorprende tutti, e conquista la prima puntata dell'edizione. Chiude la classifica Emma Coriandioli, ma non vi è alcun eliminato
Sabato 27 settembre, ha preso ufficialmente il via l'edizione 2025 di Ballando con le Stelle. Un'edizione che vanta un supercast, e un piccolo colpo di scena: Paolo Belli, questa volta, si è cimentato nelle vesti di ballerino (al suo posto, come co-conduttore, troviamo Massimiliano Rosolino).
A vincere la prima puntata è stata Francesca Fialdini, con Giovanni Pernice (che, nell'edizione 2024, ha portato alla vittoria Bianca Guaccero).
La classifica
Francesca Fialdini si è aggiudicata la vittoria della prima puntata di Ballando con le Stelle 2025, nonostante i tesoretti assegnati a Nancy Brilli e Frank Matano. Questa la classifica al termine della puntata:
- Francesca Fialdini
- Nancy Brilli
- Rosa Chemical
- Paolo Belli
- Barbara D'Urso
- Filippo Magnini
- Andrea Delogu
- Beppe Convertini
- Martina Colombari
- Marcella Bella
- Fabio Fognini e Giada Lini
- Emma Coriandoli
Il tesoretto, assegnato da Matano e dal pubblico in studio, è stato così suddiviso: 25 punti a Nancy Brilli, 25 punti a Beppe Convertini. Nessuno è stato eliminato.
Ballando con le Stelle, cosa è successo nella prima puntata
La prima puntata di Ballando con le Stelle 2025 è stata caratterizzata da voti altissimi. E da giudizi lapidari. Selvaggia Lucarelli e e Guglielmo Mariotto hanno assegnato il primo dieci della stagione a Francesca Fialdini, ma hanno anche dato rispettivamente uno e zero a Emma Coriandoli (che, ironizzando e con sportività, ha affermato d'aver trovato lei stessa "terribile" la sua esibizione). La più attesa? Sicuramente Barbara D'Urso, al suo ritorno in tv. Che si è detta felice di essere tornata a casa, in Rai, dove ha mosso i suoi primi passi nello spettacolo. "Finalmente mi sento protetta”, ha detto la conduttrice tv. Atteso quanto il suo ritorno, era il confronto con Selvaggia Lucarelli. Che, tuttavia, si è limitata ad affermare: "Ho trovato tutto molto furbo, pieno di pathos. Hai ballato con molta grazia, è piacevole vederti in pista. Se posso darti un consiglio, farei un po’ meno faccette, so che sono il tuo marchio di fabbrica. Suonano finte, un po’ troppo recitate”.
Ballerine per una notte della prima puntata di Ballando con le Stelle 2025 soino state le campionesse della Nazionale femminile di calcio insieme al CT Andrea Soncin.
