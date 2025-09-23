Opera for Peace, in concerto a Roma le voci della resistenza

Il concerto di Opera for Peace

Le tre artiste, che si sono esibite nei costumi di scena disegnati dal noto stilista Eddie Corps, hanno incantato la platea intonando alcune delle arie più rinomate e suggestive di compositori come Giuseppe Verdi, Georges Bizet, Giacomo Puccini, Gioachino Rossini: “Mon cœur s'ouvre à ta voix” dal Samson et Dalila, “O patria mia” dall’Aida, “Habanera” dalla Carmen, “Vissi d’arte” nella Tosca, “Senza mamma” da Suor Angelica o “Sempre libera” da La Traviata. Al fianco di Opera for Peace, la Fondazione BNP Paribas da ormai cinque anni, la Fondazione BNL e BNL BNP Paribas, l’Institut Français e l’ambasciata di Francia. “Donne per la pace” è molto di più di una semplice performance canora: è un atto interculturale di memoria, resistenza e rinascita, che celebra le donne che sostengono altre donne come pilastri della costruzione della pace nell’arena globale contemporanea. Così questa esperienza operistica, profondamente emotiva, immagina il ruolo delle donne come custodi della memoria, voci di resilienza e architette di pace, offrendo un viaggio che trascende confini e tempo. “In Iran le donne non possono cantare. Ho dovuto lasciare il mio Paese e venire in Italia per poter seguire i miei sogni ed essere libera”. “Ovunque io canti, porto con me la memoria di dove sono partita e la responsabilità che ne deriva. È per questo che sono stata attratta da iniziative come Opera for Peace, che riuniscono artisti di diverse culture per mostrare come la musica possa costruire ponti, creare comprensione e ispirare cambiamento”. Queste le due preziose testimonianze dei soprani Forooz Razavi, Iran, e Pumeza Matshikiza, Sud Africa.