All’Arena di Verona con Sky Classica e la grande opera lirica

Al via sabato 6 settembre alle ore 21.15 con un’imperdibile prima visione “dell’eterna incompiuta”: Turandot di Giacomo Puccini nella produzione storica firmata da Franco Zeffirelli , andata in scena nel 2022, che ha visto come protagonisti la divina Anna Netrebko in una Turandot memorabile, Yusif Eyvazov nel ruolo del Principe Calaf e Maria Teresa Leva come Liù. Sul podio il Maestro Marco Armiliato dirige l' Orchestra di Fondazione Arena di Verona.

gli appuntamenti

Sabato 13 settembre alle ore 21.15 va in onda lo spettacolo areniano per eccellenza, Aida di Giuseppe Verdi che nel 1913 ha aperto le stagioni liriche di Verona. Una produzione monumentale che riflette il gusto ottocentesco per la rappresentazione dell’Egitto che aveva ispirato la composizione dell’opera e che ha ripreso vita nel 2012 grazie al regista Gianfranco De Bosio. Con la direzione di Daniel Oren e, nel cast, Hui He, Marco Berti, Andrea Ulbrich, Ambrogio Maestri e Roberto Tagliavini.

Sabato 20 settembre alle ore 21.15 secondo appuntamento in prima visione con La Bohème di Giacomo Puccini nella produzione che ha inaugurato la Stagione 2024 dell’Arena e che ha visto l’esordio alla regia lirica di Alfonso Signorini. Nel cast Juliana Grigoryan, Vittorio Grigolo, Luca Micheletti. Il Maestro Daniel Oren dirige l’Orchestra di Fondazione Arena di Verona.

Sabato 27 settembre alle ore 21.15 un altro grande titolo verdiano completa la rassegna dedicata all’Arena di Verona: Un ballo in maschera in un allestimento di sontuosa suggestione firmato da Pier Luigi Pizzi, con la direzione di Andrea Battistoni e un cast di grandi voci: Francesco Meli, Luca Salsi, Hui He e Serena Gamberoni.

NOTTI ALL’ARENA è una rassegna dedicata all’Arena di Verona, in onda ogni sabato di settembre alle ore 21.15 su Sky Classica (canale 124). Ogni appuntamento è in replica in orari da definire nei sei giorni successivi.