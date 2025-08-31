Esplora tutte le offerte Sky
Spettacolo

Zorba il greco, quel travolgente sirtaki che “insegna a ballare” (e ad affrontare la vita)

Chiara Ribichini

Foto: Ennevi

Lo spettacolo, creato da Lorca Massine dopo il celebre film di Cacoyannis con Anthony Quinn, è tornato in scena al Teatro Romano di Verona per il centenario del compositore Mikis Theodorakis con un cast stellare e il Corpo di Ballo di Fondazione Arena. Cinque i bis del sirtaki finale, fin dalla prima delle quattro date, con cui i due protagonisti, Igor Tsvirko e Julian MacKay, hanno travolto e trascinato il pubblico in una danza liberatoria, simbolo degli uomini che non si arrendono mai. LA RECENSIONE

