Lo spettacolo, creato da Lorca Massine dopo il celebre film di Cacoyannis con Anthony Quinn, è tornato in scena al Teatro Romano di Verona per il centenario del compositore Mikis Theodorakis con un cast stellare e il Corpo di Ballo di Fondazione Arena. Cinque i bis del sirtaki finale, fin dalla prima delle quattro date, con cui i due protagonisti, Igor Tsvirko e Julian MacKay, hanno travolto e trascinato il pubblico in una danza liberatoria, simbolo degli uomini che non si arrendono mai. LA RECENSIONE