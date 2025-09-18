Chiara Ferragni cambia volto al suo brand: nasce Rivoluzione Romantica

"Questa collezione è per chi sa che innamorarsi è la vera rivoluzione: dolorosa, ironica, irresistibile. E noi ci entriamo sempre a testa alta, perchè e’ l’unica rivoluzione in cui vale la pena credere", ha scritto l'influencer su Instagram

Chiara Ferragni è tornata. O meglio: il suo brand è tornato. L'influencer e imprenditrice ha lanciato una collezione dedicata ai cuori infranti, in collaborazione col brand Rivoluzione Romantica.

La nuova collezione

"Illusi cronici. Collezionisti di drammi. Sottoni professionisti. Perché l’amore ci prende in giro, ci spezza, ci fa piangere sotto le coperte… eppure continuiamo a inseguirlo come se fosse il nuovo drop del secolo": a loro si rivolge la nuova collezione Chiara Ferragni x Rivoluzione Romantica. Tra i claim riportati sui capi, troviamo: "illusi da sempre, illusi per sempre", "non spaccarmi il cuore (è già rotto abbastanza)" e "World’s best sottona, perchè se dici di non esserlo mai stato.. Stai mentendo". "Questa collezione è per chi sa che innamorarsi è la vera rivoluzione: dolorosa, ironica, irresistibile. E noi ci entriamo sempre a testa alta, perchè e’ l’unica rivoluzione in cui vale la pena credere", ha scritto Chiara Ferragni. Per poi specificare che, ogni riferimento a persone realmente esistenti o a fatti realmente accaduti, è puramente casuale. Come a dire: non provate a vederci riferimenti a Fedez, e nemmeno al nuovo amore Giovanni Tronchetti Provera.

Alcuni dei capi -come la t-shirt manica lunga "Amami fino alla fine del mondo" e la felpa "Best sottona" - risultano già sold-out. I prezzi? 49 euro per una t-shirt, 99 euro per una felpa, 72 euro per una t-shirt manica lunga, 25 euro per un portachiavi a laccetto, 30 euro per un cappellino.