Chiara Ferragni cambia volto al suo brand: nasce Rivoluzione Romantica

Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Chiara Ferragni prova a cambiare volto al suo brand: nasce Rivoluzione Romantica

Spettacolo

"Questa collezione è per chi sa che innamorarsi è la vera rivoluzione: dolorosa, ironica, irresistibile. E noi ci entriamo sempre a testa alta, perchè e’ l’unica rivoluzione in cui vale la pena credere", ha scritto l'influencer su Instagram

Chiara Ferragni è tornata. O meglio: il suo brand è tornato. L'influencer e imprenditrice ha lanciato una collezione dedicata ai cuori infranti, in collaborazione col brand Rivoluzione Romantica.

La nuova collezione

"Illusi cronici. Collezionisti di drammi. Sottoni professionisti. Perché l’amore ci prende in giro, ci spezza, ci fa piangere sotto le coperte… eppure continuiamo a inseguirlo come se fosse il nuovo drop del secolo": a loro si rivolge la nuova collezione Chiara Ferragni x Rivoluzione Romantica. Tra i claim riportati sui capi, troviamo: "illusi da sempre, illusi per sempre", "non spaccarmi il cuore (è già rotto abbastanza)" e "World’s best sottona, perchè se dici di non esserlo mai stato.. Stai mentendo". "Questa collezione è per chi sa che innamorarsi è la vera rivoluzione: dolorosa, ironica, irresistibile. E noi ci entriamo sempre a testa alta, perchè e’ l’unica rivoluzione in cui vale la pena credere", ha scritto Chiara Ferragni. Per poi specificare che,  ogni riferimento a persone realmente esistenti o a fatti realmente accaduti, è puramente casuale. Come a dire: non provate a vederci riferimenti a Fedez, e nemmeno al nuovo amore Giovanni Tronchetti Provera.

 

Alcuni dei capi -come la t-shirt manica lunga "Amami fino alla fine del mondo" e la felpa "Best sottona" - risultano già sold-out. I prezzi? 49 euro per una t-shirt, 99 euro per una felpa, 72 euro per una t-shirt manica lunga, 25 euro per un portachiavi a laccetto, 30 euro per un cappellino.

Il brand Rivoluzione Romantica

Sul sito, "Rivoluzione Romantica" è definito come un’esperienza coinvolgente che incoraggia i giovani e i meno giovani a esprimere i loro sentimenti in modo autentico e moderno. Il brand - fondato dai dj Alberto Albani ed Edoardo Bertuccioli - lancia da tempo capsule collection "romantiche" che sono veri e propri manifesti, indossati da persone d'ogni età, che amano l'amore e non si vergognano a dirlo. La rinascita del brand Ferragni, dunque, riparte da qui. In una fase della vita che, per Chiara, fa rima proprio con amore. Per se stessa, per i suoi figli, per Giovanni. 

Approfondimento

Chiara Ferragni, per le sue società Fenice e TBS Crew rosso di 5,7 mln

Spettacolo: Ultime notizie

Premio alla carriera per Jafar Panahi alla Festa del Cinema di Roma

Cinema

Il regista iraniano da poco tornato in libertà sarà celebrato (anche) per il suo ultimo lavoro:...

Morto Brad Everett Young, l'attore di General Hospital aveva 46 anni

Serie TV

L' attore e fotografo, noto anche per i suoi ritratti alle star delle soap, è morto in un...

Chiara Ferragni cambia volto al suo brand: nasce Rivoluzione Romantica

Spettacolo

"Questa collezione è per chi sa che innamorarsi è la vera rivoluzione: dolorosa, ironica,...

Gwyneth Paltrow lancia la capsule di Gwyn, linea di abbigliamento

Spettacolo

L'attrice e fondatrice del marchio Goop ha lanciato la prima mini collezione di abbigliamento...

Bella Hadid in ospedale, forse per malattia di Lyme: le foto su IG

Spettacolo

La top model nelle scorse ore ha condiviso sul suo profilo del social network alcune immagini che...

Spettacolo: Per te