Anna Falchi shock: "Il catcalling non è una molestia, fa piacere"

Ospite di Caterina Balivo a "La volta buona", la showgirl ha fatto calare il gelo in studio. Il motivo? La sua personale interpretazione del catcalling, termine che fa riferimento a fischi, complimenti e allusioni sessuali da parte di sconosciuti

"Il catcalling è una molestia? No, a me non dà fastidio": queste le parole che Anna Falchi ha pronunciato a La volta buona, la trasmissione di Rai 1 condotta da Caterina Balivo.

Anna Falchi sul catcalling

"Quando ti fischiano per farti un complimento in modo un po' selvaggio a me non dà fastidio, c'è sempre stato", ha affermato Anna Falchi. "La mattina quando vai a prendere un caffè in tuta e ti dicono 'bella figliola', sei sempre felice di un complimento: non ci trovo nulla di grave". Parole, queste, che hanno fatto calare il gelo in studio. E che sono andate in una direzione opposta rispetto a quanto sostenuto fino a quel momento da Caterina Balivo.

Secondo Anna Falchi, il catcalling è una cosa da maschi. Le è successo, le continua a succedere, ma lei è dalla parte degli uomini, e trova che il politically correct (almeno in questo caso) sia eccessivo. Non crede certo che, quei gesti, equivalgano a sessualizzare il corpo di una donna. Di parere del tutto diverso è invece apparsa Caterina Balivo, infastidita dai complimenti non richiesti specialmente quando era una ragazzina. "Non hai iniziato a credere più in te stessa, nel tuo fascino e nella tua avvenenza? No? Non ci scommetterei, nel subconscio non dispiace a nessuno, ma adesso fa comodo dire così", l'ha incalzata Anna Falchi.

Quando la showgirl ha affermato che i cameraman stavano applaudendo al suo discorso, Balivo li ha ammoniti: "Se lo avete fatto, avete fatto male". A chiudere il discorso è stato il pianista dello studio: "Io da uomo mi vergogno per chi lo sta facendo".

Cos'è il catcalling

Forma di molestia verbale che si manifesta attraverso fischi, commenti a sfondo sessuale, apprezzamenti volgari o versi rivolti a una persona, solitamente in strada o in altri spazi pubblici, il catcalling viene spesso banalizzato come un “semplice complimento”. In realtà rappresenta un comportamento sessista che genera disagio e insicurezza in chi lo subisce: ha un impatto negativo sul benessere psicologico delle persone, e alimenta la loro percezione di non essere libere di muoversi nello spazio pubblico senza essere giudicate o molestate.