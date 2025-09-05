Esplora tutte le offerte Sky
Caterina Murino mamma a 47 anni, è nato il figlio Tancredi

Spettacolo
Giuditta Avellina

Giuditta Avellina

©Getty

Caterina Murino diventa mamma a 47 anni: è nato Demetrio Tancredi, il suo primo figlio. Un percorso non facile, coronato da un annuncio pieno di gioia e ironia.

Caterina Murino è diventata mamma per la prima volta a 47 anni. L’attrice sarda, conosciuta dal grande pubblico anche come Bond girl in Casino Royale, ha annunciato la nascita del piccolo con un tenero scatto in bianco e nero condiviso sui social: una mano piccola stretta tra quelle della mamma e del papà.

Un percorso non semplice

Il bimbo si chiama Demetrio Tancredi Rigaud Murino ed è venuto alla luce il 21 agosto. Con un post affettuoso e autoironico, Murino ha presentato il nuovo arrivato anche attraverso i suoi “fratelli maggiori”: i quattro gatti di casa, citati con nome e cognome come compagni di avventure e complici delle “future notti insonni”. Il percorso verso la maternità non è stato semplice. L’attrice ha raccontato di aver affrontato due aborti spontanei prima di riuscire a portare a termine la gravidanza grazie alla fecondazione assistita. “Alla mia età ho dovuto chiedere alla medicina di venire in soccorso della natura”, ha confessato in una recente intervista, sottolineando come la gravidanza si sia poi rivelata serena e senza complicazioni.

Una nuova fase personale

Accanto a lei c’è il compagno, l’avvocato francese Édouard Rigaud, che l’ha sostenuta in ogni fase di questo cammino. I due vivono stabilmente a Parigi e ora festeggiano l’arrivo del primogenito insieme ai loro animali domestici, protagonisti anche dell’annuncio social. Per Murino si apre dunque una nuova fase personale, che non interrompe però gli impegni professionali. L’attrice si prepara infatti a tornare in Italia per una tournée teatrale di quattro mesi con La vedova astuta di Goldoni, e ha già spiegato che il piccolo la accompagnerà, con l’aiuto della nonna, in questa nuova avventura. 

