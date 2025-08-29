Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Speciale Mostra del Cinema di Venezia
Arrow-link
Arrow-link

Chi è Michelle Masullo, la figlia elettiva di Jo Squillo

Spettacolo
©Getty

Un legame profondo nato per affinità e scelta, non di sangue, nato sul set di Detto Fatto e diventato una famiglia quotidiana. Modella, dj e professionista televisiva, ha trasformato quel legame in una carriera in crescita

Michelle Masullo, nata il 18 settembre 1999 a Campolonghetto Bagnaria d’Arsa, in provincia di Udine, è diventata nota come la “figlia elettiva” di Jo Squillo — un legame basato sull'affetto, la scelta reciproca e non su vincoli legali o biologici. Jo ha più volte spiegato che Michelle le ha dato affetto e speranza, soprattutto dopo la morte dei suoi genitori, in un momento difficile.

Il loro incontro

Il loro rapporto affonda le radici nel programma tv Detto Fatto (2018), dove Michelle lavorava come modella. La giovane, determinata e laboriosa, colpì immediatamente Jo, che la fece entrare nella sua vita con affetto materno: “La prima volta che mi ha chiamata mamma mi sono arrabbiata moltissimo”, ha raccontato Jo con emozione. Oggi convivono a Milano, condividendo un legame autentico, quotidiano e d’amore. Michelle ha iniziato come modella adolescente: nel 2018 ha ottenuto la fascia di Miss MiLuna Friuli‑Venezia Giulia, qualificandosi alle prefinali di Miss Italia. Laureata in Comunicazione, Media e Pubblicità all’Università IULM di Milano nel 2022, ha poi esordito in televisione: prima a Detto Fatto, quindi come “professoressa” a L’Eredità (2024), e successivamente come dj nel programma La Volta Buona (2025), dove si firma “Mixelle” e si definisce una dj speciale, amante dell’afro house.

Una convivenza fatta di cura e complicità

Oggi Michelle e Jo vivono insieme, condividendo vita quotidiana, affetti e lavoro. Questo legame profondo ha riempito per Jo un vuoto affettivo, trasformando Michelle in una presenza materna preziosa. Jo racconta come, grazie a lei, ha riscoperto la tenerezza e rituali semplici come “la camomilla con la melatonina” serale. 

Spettacolo: Ultime notizie

Olly è tornato con la nuova canzone Questa domenica: il testo

Musica

Il nuovo brano arriva, a sorpresa, qualche giorno prima del ritorno live di Olly. Che, il 2 e il...

Benedicta Boccoli e Maurizio Micheli si sono sposati in gran segreto

Spettacolo

Insieme da 28 anni, i due attori hanno provato a smentire le nozze. Tuttavia, le pubblicazioni...

Chi è Michelle Masullo, la figlia elettiva di Jo Squillo

Spettacolo

Un legame profondo nato per affinità e scelta, non di sangue, nato sul set di Detto Fatto e...

Il Diavolo veste Prada 2, Anne Hathaway cade da scale durante riprese

Cinema

Anne Hathaway è scivolata lungo alcuni gradini sul set di Il Diavolo veste Prada 2 a causa del...

Mostra del Cinema di Venezia, i film e gli ospiti di oggi in diretta

live Cinema

Protagonista della giornata odierna sarà Luca Guadagnino con il film After the Hunt che vede...

Spettacolo: Per te