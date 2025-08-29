Chi è Michelle Masullo, la figlia elettiva di Jo Squillo

Un legame profondo nato per affinità e scelta, non di sangue, nato sul set di Detto Fatto e diventato una famiglia quotidiana. Modella, dj e professionista televisiva, ha trasformato quel legame in una carriera in crescita

Michelle Masullo, nata il 18 settembre 1999 a Campolonghetto Bagnaria d’Arsa, in provincia di Udine, è diventata nota come la “figlia elettiva” di Jo Squillo — un legame basato sull'affetto, la scelta reciproca e non su vincoli legali o biologici. Jo ha più volte spiegato che Michelle le ha dato affetto e speranza, soprattutto dopo la morte dei suoi genitori, in un momento difficile.

Il loro incontro

Il loro rapporto affonda le radici nel programma tv Detto Fatto (2018), dove Michelle lavorava come modella. La giovane, determinata e laboriosa, colpì immediatamente Jo, che la fece entrare nella sua vita con affetto materno: “La prima volta che mi ha chiamata mamma mi sono arrabbiata moltissimo”, ha raccontato Jo con emozione. Oggi convivono a Milano, condividendo un legame autentico, quotidiano e d’amore. Michelle ha iniziato come modella adolescente: nel 2018 ha ottenuto la fascia di Miss MiLuna Friuli‑Venezia Giulia, qualificandosi alle prefinali di Miss Italia. Laureata in Comunicazione, Media e Pubblicità all’Università IULM di Milano nel 2022, ha poi esordito in televisione: prima a Detto Fatto, quindi come “professoressa” a L’Eredità (2024), e successivamente come dj nel programma La Volta Buona (2025), dove si firma “Mixelle” e si definisce una dj speciale, amante dell’afro house.