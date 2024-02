Jo Squillo derubata a Roma: "Mi hanno portato via una vita intera"

"Ebbene sì: è capito anche a me": comincia così il video-denuncia di Jo Squillo, che ha mostrato su Instagram le immagini della sua macchina svaligiata.

Jo Squillo derubata

Era in partenza, Jo Squillo, e aveva l'auto ricolma di bagagli. Ha parcheggiato, si è fermata mezz'ora per mangiare qualcosa. E, al ritorno, ha trovato una spiacevole sorpresa: i ladri avevano spaccato i finestrini della macchina, portando via tutto ciò che c'era al suo interno. Sono così sparite tre valigie, documenti, carte di credito, soldi, abiti utilizzati durante la trasferta a Sanremo 2024, vestiti e gioielli che da tempo appartenevano all'artista. Il fatto è accaduto poco lontano dagli studi televisivi "Fabrizio Frizzi". Jo Squillo, col suo furgone nero, stava tornando dalla kermesse sanremese, dove ha lavorato come inviata per La Volta Buona di Caterina Balivo. "Mi sono fermata a mangiare vicino alla Rai, agli studi Dear. Forse ci hanno tenuti d'occhio. Un po' di leggerezza da parte mia o speranza che gli altri non commettano certe cose. È un momento difficile", ha raccontato su Instagram. Per poi dire che lei, di fiducia negli altri, ne ha sempre avuta troppa.