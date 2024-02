SPOTIFY TOP SONGS DEBUT GLOBAL E TOP 100 FIMI

Spotify ha anche diffuso la Top Songs Debut Global, la classifica delle canzoni più ascoltate nel mondo, esclusi gli Stati Uniti, nelle prime 72 ore dall’uscita. Ben sette brani su dieci provengono da Sanremo e sul podio, subito dietro alla prima posizione occupata da Talking di Kanye West e di Ty Dolla $ign, compaiono Tuta Gold di Mahmood al secondo posto e I p’ me, tu p’ te di Geolier al terzo. Seguono Sinceramente di Annalisa in quinta posizione, La noia di Angelina Mango in sesta, Tu no di Irama in settima, Casa mia di Ghali in ottava e Tutto qui di Gazzelle in decima. “La Debut Global è molto interessante”, ha confermato all’Adnkronos Enzo Mazza, amministratore delegato della Federazione Industria Musicale Italiana. “Naturalmente non significa che questi artisti sono ascoltati nel mondo, solo una parte, ma vuol dire che in quella settimana ci sono stati degli ascolti così elevati in Italia da portarli in queste posizioni. Certo, poi quando un ragazzo in America va a vedersi la Top Debut è invogliato a sentire chi sono e ad ascoltarli”. Proprio la Classifica settimanale Fimi dei 100 singoli più ascoltati, invece, mostra un risultato leggermente diverso. Geolier riconquista il primo posto, seguito da Annalisa al secondo e da Mahmood al terzo. Identica la posizione di Angelina Mango che, invece, anche in questo caso non raggiunge la vetta.