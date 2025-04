Jo Squillo è stata operata: "Piccolo intervento, è andato tutto bene"

Gli auguri per la guarigione da parte di colleghi e fan

Jo Squillo non ha chiarito le cause dell'intervento chirurgico a cui è stata recentemente sottoposta.

Il video con le immagini del suo ricovero risale al 17 aprile e sul suo profilo Instagram, che è seguito da oltre 550 mila follower, non sono apparse spiegazioni né nuovi aggiornamenti sul suo stato di salute.

La cantautrice milanese, 62 anni compiuti lo scorso giugno, è stata firmata da qualcuno che le è stato accanto mentre era sotto osservazione - si suppone - appena dopo l'intervento. Nel breve filmato Jo Squillo è nel letto dell'ospedale, indossa il camice ed è monitorata. Il video si avvicina al display del monitor che conta i battiti.

Con gli occhi ancora chiusi, l'amata presentatrice televisiva, famosa per i suoi programmi di moda, riposa e recupera le forze.

Non ci sono spiegazioni per quella che sembra uno stop improvviso.

La scorsa settimana, Jo Squillo è stata protagonista con la sua energia e la sua musica alla Design Week dove ha fatto ballare il pubblico milanese davanti al Wall of Dolls in un evento che ha radunato moltissime persone per accendere i riflettori sul tema della violenza sulle donne.

Come è noto, Jo Squillo, è un'attivista impegnata per la causa, il Muro delle Bambole di Via De Amicis a Milano è nato su sua iniziativa.

Per qualche giorno, tuttavia, Jo Squillo dovrà riposare. Il piccolo intervento di cui ha dato notizia sui social è andato bene.

Sotto al video sono in molti a chiedere dettagli sulle cause ma i più si limitano a rispettare la sua privacy e a farle gli auguri per la guarigione.

Tra i messaggi carichi di affetto ci sono anche quelli di Carmen Russo, Lorenzo Jovanotti, Sabrina Salerno e Giulia Salemi.