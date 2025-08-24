Ambra Angiolini inaugura la Festa del Cinema di Mare. VIDEO

A Castiglione della Pescaia l’attrice inaugura la decima edizione della kermesse diretta da Giovanni Veronesi: ricordi di Non è la Rai, aneddoti su Boncompagni, riflessioni sul presente e l’ego da combattere. Con lei il regista Stefano Lorenzi e il film Afrodite. In arrivo Geppi Cucciari, Giuseppe Fiorello e Giuliano Sangiorgi

Castiglione della Pescaia – È stata Ambra Angiolini ad aprire la decima edizione della Festa del Cinema di Mare, la rassegna diretta da Giovanni Veronesi che ogni estate trasforma la località toscana in un palcoscenico tra cinema e racconti di vita. Intervistata da Piera Detassis e dallo stesso Veronesi, l’attrice ha condiviso davanti a un pubblico gremito un dialogo intimo e ironico, spaziando dagli esordi a Non è la Rai fino al presente.

“Il lavoro mi ha salvata”

Ambra ha raccontato senza filtri il suo percorso artistico:

“Quando mi chiedono del mio passato, sperano tutti nel torbido e invece il lavoro mi ha salvata, mi ha tolto da altre situazioni. Ho incontrato la cultura, l’arte, ho potuto scegliere e dire molti no. Non mi sento sfortunata, anche se a 15 anni nessuno si chiedeva come stessi davvero”.

La platea ha applaudito più volte la sincerità con cui ha ricordato la durezza degli esordi televisivi, tra critiche feroci e la pressione di una popolarità precoce.