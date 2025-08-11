Giulia Stabile sui ritocchi estetici: "Non ho mai fatto niente"

La ballerina romana ha replicato seccamente ai commenti social nei quali veniva criticata per aver fatto ricorso alla chirurgia estetica precisando che i cambiamenti del suo viso sono dovuti semplicemente alla crescita

Giulia Stabile non ci sta alle critiche che le sono arrivate dai social a proposito del suo viso, i cui tratti secondo alcuni sarebbero cambiati da qualche tempo grazie alla chirurgia estetica.

La ex ballerina di Amici, dopo settimane di silenzio, ha deciso di intervenire via social sull'argomento e nelle Stories su Instagram ha affermato con decisione di non essersi ritoccata in alcun modo. I cambiamenti del suo volto, come anche quelli del suo corpo, sono dovuti alla crescita e al fatto che oggi, stia imparando a valorizzarsi.

La replica nelle Stories: "Non ho mai fatto niente" Quando Giulia Stabile ha vinto la ventesima edizione di Amici (nel 2021) aveva diciotto anni ed è logico che il suo corpo e il suo viso oggi siano molto diversi agli occhi del pubblico.

"Eri così bella al naturale", "Quanti ritocchini". Commenti come questi, apparsi sotti i post più recenti pubblicati dalla ventitreene su Instagram, hanno indotto la diretta interessata a intervenire pubblicamente con un paio di Stories - salvate sul profilo, dunque, ancora visibili per tutti - nelle quali si fa chiarezza sull'argomento.

"Aiuto smettetela", ha scritto Giulia Stabile nelle Stories dove precisa di non aver fatto ritocchi né punturine.

"Sono passati cinque anni dalla mia edizione di Amici, sono cresciuta e insieme a me anche il mio corpo e alcuni tratti sono leggermente cambiati con gli anni", sottolinea Stabile che lo scorso giugno ha compiuto ventitré anni.

La ballerina ha proseguito: "Penso sia abbastanza evidente che io non abbia nulla di rifatto o non abbia fatto nessuna punturina, nulla contro, ma non ho mai fatto niente". Leggi anche Lindsay Lohan smentisce il lifting: merito del suo nuovo stile di vita

Il corpo e il viso diversi dai tempi di Amici Giulia Stabile si è sentita costretta a precisare l'ovvio - appare diversa perché il suo corpo sta subendo i naturali cambiamenti legati alla crescita - per arginare la pioggia di critiche social nelle quali viene accusata di aver alterato i tratti del suo viso con la chirurgia estetica alla quale invece non ha fatto ricorso.

La ballerina, che di recente ha pubblicato le foto e i video delle sue vacanze al mare, si è difesa precisando che adesso che è cresciuta ha imparato ad accettarsi e a superare le sue insicurezze valorizzandosi.

Nessun ricorso alla chirurgia estetica, pratica contro la quale non ha nulla da ridire, precisa Stabile. Il beauty look della ballerina appare diverso nelle ultime foto online solo per effetto della sua crescita naturale e di un make-up studiato, cosa che si sono affrettati a sottolineare anche i fan della ex vincitrice di Amici scesi in campo a difesa della loro beniamina.

Dopo settimane di commenti e di discussioni tra fan e hater, dalla ballerina è arrivata una richiesta precisa di mettere fine alle polemiche sui suoi presunti ritocchi. Nella seconda storia ha ripetuto: "Sono cose che io non ho mai fatto e ci tenevo a specificarlo dato gli ultimi articoli e commenti che sto leggendo".