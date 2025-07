Francesca Michelin insultata per il fisico. Il messaggio agli haters

Sui social piovono commenti sessisti, lei replica con lucidità: “Non permetterò a nessuno di definire il mio valore”. E rilancia il tema della salute mentale, da sempre al centro del suo impegno pubblico

“Fatene un favore: andate in terapia”. È questa la frase che ha scelto Francesca Michielin per rispondere agli ennesimi insulti ricevuti sui social, questa volta legati al suo aspetto fisico. Una replica netta, asciutta e piena di consapevolezza, che riapre un tema ricorrente nella sua carriera: la violenza verbale online, soprattutto quella rivolta alle donne del mondo dello spettacolo. L’occasione? Un semplice video pubblicato sui suoi canali, in cui la cantautrice – che da mesi combatte anche una battaglia personale con la propria salute – appariva in modo naturale, senza filtri. Il contenuto, del tutto innocuo, ha attirato commenti sgradevoli, in particolare critiche gratuite su peso, lineamenti e look. Un’ondata di body shaming che Michielin ha deciso di non lasciar passare sotto silenzio.

La risposta: “Non permetterò a nessuno di definire il mio valore” La cantautrice veneta ha preso la parola con un post molto chiaro, in cui non si è limitata a difendersi, ma ha cercato di ribaltare il messaggio: “Non permetterò mai a nessuno di definire il mio valore, né come persona né come artista, in base a un numero sulla bilancia o a una foto postata online”. Un discorso che si allinea perfettamente con l’impegno che da anni porta avanti: dalla difesa della salute mentale alla sensibilizzazione sui disturbi alimentari, passando per un uso più etico dei social. Michielin non ha mai nascosto di aver attraversato momenti difficili legati all’autostima e al rapporto con il proprio corpo. Nei suoi libri, nei podcast, ma anche nei concerti e negli interventi pubblici ha più volte parlato del bisogno di smantellare i canoni estetici tossici imposti soprattutto alle donne, ribadendo l’importanza dell’accettazione di sé.