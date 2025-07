Riccardo Muti e l'Orchesta Cherubini, un tour che attraversa l'italia

Il celebre direttore guida l’Orchestra Cherubini per un tour estivo che toccherà Codroipo (20 luglio), Lucca (22 luglio) e Pompei (24 luglio), con un programma che spazia da Bellini a Ravel

Tre tappe, da nord a sud, per un itinerario musicale che unisce repertori classici e colonne sonore celebri. Il maestro Riccardo Muti dirigerà l’Orchestra Giovanile Luigi Cherubini in un tour estivo che prevede concerti a Codroipo (20 luglio), Lucca (22 luglio) e Pompei (24 luglio). Il programma include la Sinfonia dalla Norma di Vincenzo Bellini, Le quattro stagioni tratte da I vespri siciliani di Giuseppe Verdi, le musiche di Nino Rota per Il Padrino e il celebre Boléro di Maurice Ravel.