Riccardo Muti trionfa al Ravenna Festival 2025

Riccardo Muti chiude la 36/a edizione del Ravenna Festival 2025 con la sua Orchestra Cherubini, trascinando un Pala De André gremito in un viaggio musicale tra Verdi, Mendelssohn e Beethoven. Ovazione e successo annunciato per il Maestro, prossimo agli 84 anni

Riccardo Muti, quasi 84 anni e una grinta che ancora stende, ha chiuso in trionfo la 36/a edizione del Ravenna Festival 2025 al Pala De André, stracolmo di pubblico e di entusiasmo, con il suo terzo e ultimo appuntamento sul podio insieme all'Orchestra Giovanile Luigi Cherubini, la sua “famiglia musicale”.

Perché con Muti non è mai solo musica: è una questione di sguardi, di gesti, di complicità con i suoi giovani musicisti che segue con l’affetto di un “nonno amorevole” e che rispondono con esecuzioni trascinanti e impeccabili, per la gioia del pubblico che applaude, anche quando non dovrebbe, travolto dall'energia di questa alchimia.

Il programma scelto per questo saluto al Ravenna Festival era un invito al viaggio nella sinfonia ottocentesca: si è iniziato con la Sinfonia dai Vespri siciliani di Giuseppe Verdi, breve ma intensa come un trailer che in pochi minuti racconta un dramma di tre ore; si è proseguito con la Sinfonia n. 4 in la maggiore di Felix Mendelssohn, la celebre “Italiana”, con i suoi quattro movimenti luminosi; e si è chiuso con la Quinta Sinfonia di Beethoven, quella del “ta-ta-ta-tàaaaa” che il Maestro ha saputo rendere, come sempre, personale, vitale, in bilico tra potenza e delicatezza.