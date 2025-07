Sting a Noto per il matrimonio della figlia Fuschia Kate Sumner

In occasione della sua permanenza in Sicilia, Fuschia Kate Sumner ha scritto sul suo profilo Instagram: “Sono felicissima di condividere tutta la magia catturata durante il nostro weekend del matrimonio da sogno in Sicilia”.

Dall’affermazione con il gruppo The Police al successo solista, Sting è uno dei più grandi artisti della scena discografica internazionale. Tra i suoi album più popolari troviamo The Soul Cages, Ten Summoner's Tales, Brand New Day e Sacred Love. Tra le collaborazioni, citiamo Rise & Fall con Craig David, Till A Mawnin con Shaggy, Always on Your Side con Sheryl Crow e Whenever I Say Your Name con Mary J. Blige.

Inoltre, il cantante vanta numerosi riconoscimenti di enorme prestigio . Ricordiamo ben diciassette statuette ai Grammy Awards, tra i quali quella nella categoria Best Song of the Year grazie alla canzone Every Breath You Take.