Can Yaman, la fidanzata Sara Bluma ufficializzata a Rimini

Can Yaman è ufficialmente occupato, per la tristezza delle sue fan più innamorate: l’attore ha ufficializzato la sua relazione con Sara Bluma.

Amore quindi targato red carpet: la coppia ha debuttato ufficialmente sul tappeto rosso dell’Italian Global Series Festival, a Rimini, mentre l’attore ha presentato Sandokan. Un bacio sotto i riflettori ha ufficializzato la sua nuova relazione. Lei, al secolo Sara Chichani, è di origini algerine, è una dj affermata nella scena europea del clubbing. Il suo profilo social conta oltre 27 mila follower, e la sua carriera è legata a eventi di rilievo nelle capitali della musica elettronica: da Ibiza a Berlino, passando per Parigi.

A Rimini, nelle ultime ore, Can Yaman ha conquistato la scena non solo per il suo atteso debutto nei panni di Sandokan, ma anche per aver ufficializzato la sua nuova relazione. Accanto all’attore turco, infatti, c’era Bluma, che ha suggellato con un bacio davanti ai fotografi la nascita di una nuova coppia nel mondo dello spettacolo.



In fondo a questo articolo, trovate il video in cui la coppia esce ufficialmente allo scoperto, calcando mano per mano il red carpet e scambiandosi un bacio passionale. Il video è stato pubblicato nelle scorse ore dall’account ufficiale di IGS Festival, l’Italian Global Series Festival.