Priscilla Pointer , attrice americana che ha recitato a teatro e al cinema e in tv a partire dagli anni Settanta, è morta lo scorso 28 aprile all' età di 100 anni . La notizia si è diffusa a distanza di un giorno tra i media di settore che hanno ricevuto conferma del decesso da uno dei figli dell'attrice, David K.Irving. Priscilla Pointer era la madre di Amy Irving , attrice famosa per la sua carriera televisiva e cinematografica. Amy Irving e Priscilla Pointer avevano recitato insieme in diverse produzioni. Tra le più celebri, il cult di Brian De Palma Carrie - Lo sguardo di Satana del 1976, dove Pointer aveva interpretato la madre di Irving, anche nella finzione.

La carriera, tra cinema e tv. Sul set con Lynch e De Palma



Priscilla Pointer è morta lo scorso lunedì lunedì a Ridgefield, nel Connecticut, nella casa di riposo dove ha trascorso i suoi ultimi anni. I dettagli sono stati diffusi dai media statunitensi che hanno riassunto la lunga carriera dell'attrice, famosa per i suoi numerosi progetti televisivi e cinematografici.

Pointer ha iniziato recitando a teatro e negli anni Cinquanta ha esordito in televisione. La sua carriera è decollata negli anni Settanta.

Dopo tanti piccoli ingaggi, è entrata nel cast di Dallas dove è rimasta per oltre quaranta episodi distribuiti tra il 1981 e il 1983. Col ruolo di Rebecca Barnes Wentworth, la moglie di una delle due famiglie rivali nello show, è diventata molto popolare.

Sul fronte cinematografico ha lavorato con Brian De Palma, Peter Bogdanovich, Blake Edwards e anche David Lynch (nel film Velluto Blu).

Suo figlio, il regista David Irving, l'ha diretta in tre film, tra cui , tra cui il musical Il potere magico.

Con sua figlia Amy ha recitato in Carrie - Lo sguardo di Satana ma anche in Carried Away (1996) e Accordi sul palcoscenico (1980).

Le sue ultime apparizioni al cinema e in tv risalgono ai primi anni del Duemila.