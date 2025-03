Grande Fratello, chi sono i concorrenti in nomination

Alfonso Signorini condurrà un nuovo appuntamento del Grande Fratello ( FOTO ). Attesa per il verdetto del televoto, annunciata anche una seconda eliminazione a sorpresa.

Lunedì 17 marzo Alfonso Signorini, affiancato da Cesara Buonamici , Beatrice Luzzi e Rebecca Staffelli ( FOTO ), sarà alla guida della quarantesima puntata del reality-show. A rischio eliminazione cinque inquilini: Chiara Cainelli, Mariavittoria Minghetti, Helena Prestes, Javier Martinez e Shaila Gatta. Il concorrente meno votato dovrà abbandonare la casa a pochi giorni dall'appuntamento conclusivo, in programma il 31 marzo.

Inoltre, spazio a quanto accaduto in casa negli ultimi giorni: dalla decisione di Shaila Gatta di non riavvicinarsi a Lorenzo Spolverato alla nuova crisi di Tommaso Franchi e Mariavittoria Minghetti. Sorpresa per Jessica Morlaacchi che potrà riabbracciare i suoi nipoti.