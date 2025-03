Grande Fratello, Zeudi Di Palma è la terza finalista. In 3 al televoto

Grande Fratello, zeudi di palma in finale

Nuovo appuntamento con il Grande Fratello. Alfonso Signorini, affiancato da Cesara Buonamici, Beatrice Luzzi e Rebecca Staffelli (FOTO), ha accompagnato il pubblico nel corso della serata.

Zeudi Di Palma ha conquistato il terzo posto in finale al fianco di Jessica Morlacchi e Lorenzo Spolverato. Miss Italia 2021 ha ricevuto il 49,2% dei voti contro il 22,83% per Shaila Gatta, il 20,11% per Stefania Orlando, il 6,91% per Mariavittoria Minghetti e lo 0,95% per Chiara Cainelli.