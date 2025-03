Polly Pocket, in attesa del film la collezione di accessori dedicata

La collaborazione tra il brand californiano e Mattel comprende una selezione di capi di abbigliamento e accessori che coniugano l'estetica delle iconiche bambole in miniatura e il gusto per lo stile girlish del marchio fondato da Lisa Buhler.

In Italia è disponibile online. I dettagli

Dopo l'exploit di Barbie, la pellicola di Greta Gerwig che nel 2023 ha conquistato i botteghini e l'attenzione mediatica dell'intera stagione, a Hollywood la caccia al nuovo soggetto da trasformare in un fenomeno globale ha eletto le bambole Polly Pocket come candidate perfette per essere protagoniste di un nuovo film nato per essere un cult.

Ma mentre sulla produzione per il grande schermo non si hanno aggiornamenti, il resto del mondo si sta muovendo per alimentare l'operazione nostalgia che ruota attorno al film.

Dagli States è appena arrivata una nuova limited edition di abbigliamento e accessori che andranno a ruba tra i cacciatori di trend: la collezione "Polly Pocket x Lisa Says Gah".

La collaborazione tra Lisa Says Gah e Mattel

È già disponibile online e negli store Usa fisici del brand, la nuova collezione realizzata da Lisa Says Gah in colaborazione con Polly Pocket.

L'etichetta di abbigliamento statunitense fondata da Lisa Buhler ha unito le forze con l'iconico marchio di bambole in miniatura targate Mattel per una limited editon che include una selezione di capi e accessori che coniugano l'estetica dei giocattoli che hanno animato l'infanzia dei nati dopo gli anni Ottanta (oggi considerati dei veri cult per i collezionisti che fanno a gara ad acquistare pezzi vintage e le riedizioni delle creazioni del passato) e quello del marchio di Los Angeles famoso per l'attenzione allo stile girlish.

Nella sua storia ultradecennale Lisa Says Gah ha conquistato il cuore delle donne, giovanissime e non solo, che amano aggiungere un tocco sbarazzino al proprio guardaroba.

Le tonalità pastello, i motivi e il design da cartoon del mondo delle Polly Pocket si sposano benissimo con quello del brand americano che ha pensato a una collezione completa di ogni cosa: dai cardigan, alle scarpe, ai gioielli.

I pezzi hanno costi compresi tra i 58 e i 198 dollari e sono tutti irrestitibili, come provano gli scatti e le immagini video della campagna realizzata per promuovere l'uscita della collezione (nei post in basso). Approfondimento Barbie: A Cultural Icon, a New York la mostra sulla bambola Mattel

La collezione nel dettaglio "Polly Pocket x Lisa Says Gah" è una vera e propria chicca per i nostalgici delle atmosfere Nineties e Y2K.

La collezione che è caratterizzata da tonalità gioiose e pastello, è ricca di dettagli che richiamano direttamente l'universo Polly Pocket.

Stampe e ricami a forma di cuore o di fiore decorano i singoli pezzi. Non mancano i disegni delle iconiche case delle bambole, le miniature nate dall'idea di racchiudere un mondo in un portacipria.

Tra i capi di abbigliamento, si segnalano le slogan tee e i cardigan di maglia jacquard, i pezzi in denim colorato e stampato, la salopette e i completi di cotone trapuntato.

Trapuntata (e a forma di cuore) anche una simpatica borsa a spalla. I cuori sono presenti anche sotto forma di charms per le collane, che completano look da mini bambola.

Da vicino si possono acquistare a Los Angeles e San Francisco, tutti gli altri possono approfittare dello shop online del marchio. Un modo per stemperare l'attesa del film dedicato a Polly Pocket, un progetto che è ancora tutto da decidere dal momento che lo scorso anno Lena Dunham, che si stava occupando da tre anni della sceneggiatura, ha lasciato per incompatibilità di vedute con la produzione.

Si era parlato di Lily Collins per la parte della protagonista ma per ora da Hollywood tutto tace.

