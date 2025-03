Alessandro Gassmann, una cacio e pepe contro i dazi di Trump

"Cari follower americani, qui trovate la ricetta della cacio e pepe che potete facilmente preparare a casa vostra finché sarete in grado di importare prodotti autentici italiani , ma temo che questo non accadrà ancora per molto con le politiche di importazione di Trump . Quindi sbrigatevi! Buona cena, gente" dice Alessandro Gassmann nel video, mentre la moglie ( Sabrina Knaflitz ) prepara i suoi rigatoni.

Gassmann e la politica

Non è certo la prima volta, che Alessandro Gassmann prende una posizione su temi politici. L'ha fatto spesso in passato, talvolta con ironia, talvolta con decisione. Di recente, ad esempio, ha parlato di Elly Schlein. "La Schlein, che spesso condivido, sembrerebbe moderata ma non ha grandi capacità comunicative", ha detto. Spiegando di non condividere - lui che si definisce un "moderato di sinistra" - la linea d'azione della segretaria del Partito Democratico, con le sue battute nei confronti della Destra, "inutili e controproducenti".

Interrogato in merito ad un suo possibile impegno politico, Gassmann ha detto: "Spesso noi artisti abbiamo la sensazione di non fare un mestiere essenziale per la sopravvivenza delle persone. La politica, se fosse fatta bene, sarebbe l’arma più potente ma non ho le qualità. Forse potrei lavorare sul territorio, una cosa che mi piacerebbe molto".