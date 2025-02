13/13 ©Getty

Per una delle sue serate di Sanremo (la prima) Elodie ha scelto un custom dress Prada, è logico vederla in prima fila al fashion show del brand con un look d'impatto: un abito aderente con micro drappeggi, scarpe col tacco e con la punta metallica e un paio di occhiali con la montatura a mosca XL, visti in passerella nella collezione S/S 2025

I look più belli visti al Festival di Sanremo 2025, da Rose Villain ad Achille Lauro. FOTO