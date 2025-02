Chiara Francini ricorda l'ex fidanzato Alessio scomparso tragicamente

“Ale mio. Vivo ma non ho scelta né un motivo. Il mondo è un tipo irrazionale, fa come vuole, non dà nessuna spiegazione”. In un post su Instagram, Chiara Francini ha condiviso il dolore per la prematura scomparsa del suo primo grande amore, il dirigente calcistico Alessio Rapezzi scomparso nel febbraio 2024 all’età di 49 anni a causa di un malore improvviso mentre si trovava in vacanza a Sharm El Sheik, in Egitto. In occasione dell’anniversario del triste evento, l’attrice ha pubblicato uno scatto di loro due insieme, ragazzi sorridenti, accompagnato dalle parole del brano Vivo di Andrea Laszlo De Simone. “Ti conviene cogliere il tempo che rimane, prima che smetta di bruciare dentro al tuo cuore anche il più piccolo ideale, che sta tremando di terrore”. Lo scorso anno, dopo la tragica notizia, Francini aveva reso omaggio a Rapezzi proprio sui social. “Alessio, mio primo grande amore. Per sempre”, aveva scritto. “Grazie per gli anni migliori della mia vita”.