Luciana Littizzetto torna a casa dall'ospedale dopo la pancreatite

“Sto meglio. Mi sembrava di partorire Crosetto...”. Dopo una settimana di assenza per il ricovero in ospedale a Torino a causa di una pancreatite acuta, Luciana Littizzetto è tornata con la consueta ironia a Che tempo che fa in videocollegamento con Fabio Fazio. “Eccomi di nuovo a casa. Sto meglio. Volevo ringraziare tutti coloro che mi hanno scritto sui social, che mi hanno chiamata o che hanno mandato messaggi vocali”, ha detto l'attrice comica. “Il pancreas è a sinistra, non fa rumore come tutto quello che c’è a sinistra. È come le persone buone, quando si arrabbia...”, ha proseguito. “Quando mi hanno dato la morfina, è come se fosse passato il mago Zurlì a dirti che va tutto bene. Sei lì che ti contorci nel letto per il dolore e subito sei sull’unicorno con Arisa nell’arcobaleno”, ha concluso prima di condividere dettagli – non graditi da Fazio – sugli esami affrontati e sull’attività intestinale.