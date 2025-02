Luciana Littizzetto ricoverata per pancreatite acuta

"Stavolta non sono caduta, però sono in ospedale. Martedì mi sono sentita male, pensavo fosse influenza e invece ho una pancreatite acuta". È stata la stessa Luciana Littizzetto a spiegare il motivo della sua assenza ieri sera al suo appuntamento domenicale con Che Tempo Che Fa. "Ora sto bene, i valori stanno scendendo, ma bisogna fare attenzione", ha detto la comica torinese in collegamento telefonico con Fabio Fazio. "Io ho la soglia del dolore alta e ho aspettato un po' a farmi vedere, aspettando che passasse. Con questo malanno bisogna fare attenzione: bisogna lasciare quieto il pancreas e stare a digiuno". Littizzetto ha ringraziato "tutti quelli che lavorano e che si stanno occupando di me: abbiamo una ricchezza che è la sanità pubblica, non buttiamola via". E non ha rinunciato al suo spirito comico: "Mi hanno anche un po' drogato e mi sono trovata bene", ha scherzato. E promesso che guarderà il Festival di Sanremo dalla sua stanza di ospedale. In attesa di essere dimessa e tornare in puntata domenica prossima, per commentare la finalissima.